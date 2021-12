Dobitnike nagrad, ki jih bo tokrat že 51. podelil Sklad Staneta Severja, ustanovljen v spomin na legendarnega gledališkega in filmskega igralca, je po pregledu vseh predlogov iz zadnjih dveh gledaliških sezon izbrala strokovna žirija. Predsedovala ji je igralka Nataša Barbara Gračner, članice pa so bile igralka Silva Čušin in dramaturginje Diana Koloini, Tea Rogelj ter Zala Dobovšek.

Nagrado Sklada Staneta Severja za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih je žirija prisodila dolgoletni članici igralskega ansambla SNG Nova Gorica Marjuti Slamič, in sicer za vlogo Bogdane v komediji Simone Semenič jerebika, štrudelj, ples pa še kaj v režiji Jureta Novaka.

»V vlogi farovške gospodinje je dar za naravno in detajlirano podajanje - tako tipičen za Marjutino igro pred kamero - nadgradila s smislom za komično, čutnostjo in primorskim temperamentom. Pri tem je izkoristila vse prednosti izražanja v domačem, ajdovskem narečju,« je v obrazložitvi zapisala žirija in dodala, da je Slamičeva Bogdano oblikovala s toplino in pretanjenim razumevanjem malega človeka, zato ni presenetljivo, da gledalci takoj kupimo in vzljubimo to polnokrvno figuro.

Član umetniškega ansambla Prešernovega gledališča Kranj Blaž Setnikar si je nagrado prislužil za vlogo Osvalda Alvinga v uprizoritvi Strahovi Henrika Ibsena v režiji Igorja Vuka Torbice in za vlogo Slehernika v Škofjeloškem pasijonu Očeta Romualda v režiji Jerneja Lorencija.

Kot je zapisala žirija, Setnikar vlogo Osvalda intenzivno izživi v skladu s svojo razdelano igralsko noto in izjemno usklajenostjo z idejo režijskega koncepta, ki Ibsenovo dramo upodobi s preciznim posluhom za današnji trenutek. »Sodobnost in aktualnost Setnikarjeve igre ni le v osebnostni kompleksnosti temveč predvsem v natančni odmerjenosti in uravnoteženosti med psihološkimi nasprotji,« je poudarila žirija.

V dvojni vlogi Adama in Kristusa v uprizoritvi Škofjeloškega pasijona se je Setnikar soočil s povsem drugačno nalogo, ki jo je, kot je poudarila žirija, odlično realiziral s svojo izvirno igralsko izraznostjo. Za razliko od psihološko kompleksnega razvoja individualca iz realistične drame mu je tu pripadla statična, malodane monolitna figura občečloveškega slehernika. A tudi to je s stapljanjem lika krivca, žrtve in obenem odrešenika razvil v svojevrstno kompleksnost.

Severjeva nagrada za študenta dramske igre je letos skupinska in je pripadla Diani Kolenc, Maksu Dakskoblerju in Nejcu Jezerniku za vloge v predstavi Noži v kurah Davida Harrowerja. Študentje so namreč skozi poglobljeno in analitično branje drame ustvarili zahtevno, večplastno in prepričljivo sliko zapletenih medčloveških odnosov.

Diana Kolenc je vlogo dninarke oblikovala preprosto, pametno in predvsem točno ter s pravo mero tragičnosti in komičnosti. Jezernik je kot orač ustvaril močno figuro manipulanta, ki neskrupulozno uporablja vsa sredstva, da si podredi svojo mlado ženo. Njegov lik je dinamična plast raznolikih stanj, ki jih iz prizora v prizor do potankosti. Dakskobler pa je svojega mlinarja v začetnih prizorih oblikoval zadržano, skopo v govoru in do bolečine prodorno v pogledu, dokler se ne razkrije v vsej svoji nadutosti in dolgo nabirajočem se preziru do soljudi.

Nagrado za igralsko stvaritev v slovenskem ljubiteljskem gledališču pa bo letos prejel član Loškega odra Škofja Loka Bojan Trampuš za vlogo Saše v uprizoritvi Antigona v New Yorku Janusza Glowackega.

»Vlogo newyorškega brezdomca ustvari z navidezno lahkotnostjo, čeprav jo poganja izjemno natančna in premišljena notranja razčlenjenost zapletenih psiholoških stanj. Skupaj s soigralci je dosleden v nepredvidljivosti, predvsem pa spretno odmerja in lovi občutljivo ravnovesje komičnega in tragičnega,« je zapisala žirija in dodala, da na račun svoje igralske kreacije nikoli ne jemlje moči ali pozornosti soigralcema, temveč se z njima prepleta in dopolnjuje.

Nagrade bodo podelili na drevišnji slovesnosti ob 18. uri v Škofji Loki. Zaradi epidemioloških razmer se bodo prireditve lahko udeležili le povabljeni, to so nagrajenci in njihovi gostje ter člani Sklada Staneta Severja. Posnetek podelitve bo dostopen na spletni strani Občine Škofja Loka.