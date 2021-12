Poslanci so o očitkih ministru Vizjaku razpravljali 14 ur. Predlagatelji interpelacije so dokazovali, da je s številnimi dejanji kršil ustavo in zakonodajo, očitali so mu tudi nekatere osebnostne lastnosti, ki se jim ne zdijo primerne za opravljanje javne funkcije.

Glavni očitek je bila afera, imenovana Glupi davki, ki sega v leto 2007, ko je Vizjak še kot minister za gospodarstvo nagovarjal poslovneža Bojana Petana, naj ne izpelje ene od transakcij z delnicami Term Čatež, saj bo za to moral plačati davek. »Res gre za posnetek pogovora izpred 14 let, vendar je za funkcionarja, od katerega se pričakuje zakonito in odgovorno ravnanje, takšno ravnanje sporno tudi danes, včeraj, pred več leti in zmeraj. Je skrajno nedopustno,« je dejala Maša Kociper (SAB).

Vizjak je večkrat ponovil, da afera Glupi davki izhaja iz lepljenke posnetkov, pridobljenih na podlagi nezakonitih prisluhov zasebnega pogovora. »S Petanom se nisva nič dogovarjala, želel sem ga prepričati, naj ne naredi škodljivega prevzema Term Čatež,« je ponavljal. To mu ni uspelo, pri čemer je prst uperil tudi proti »pajdašem iz tedaj državne NLB, ki so mu prodali deleže pod mizo«.

Veliko časa so posvetili tudi noveli zakona o vodah, ki so ji volivci na referendumu julija letos izrekli nezaupanje. »Nenehno dokazuje, da je sam grožnja okolju, da je minister proti okolju, proti pitni vodi,« je o Vizjaku dejal Brane Golubović (LMŠ) ter dodal, da že ves mandat podpira in predlaga okolju škodljive zakone ter daje prednost kapitalu, ne pa naravi in ljudem.

Vizjak je zatrjeval, da ga nikoli, odkar je dejaven v politiki, niso vodili pohlep po denarju ali osebni interesi. »Še posebej pri zakonu o vodah, za katerega sem iskreno verjel in še danes verjamem, da je dober in koristen,« je dejal. Priznal je, da je razmišljal o odstopu, a se za to ni odločil. »Vztrajam, ker želim nekatere projekte dokončati,« je dejal in med drugim omenil zakon o varstvu okolja, ki je v parlamentarnem postopku.

Številnim se je zdel sporen Vizjakov nakup delnic Petrola lani spomladi, nekaj mesecev pred popolno liberalizacijo cen goriv. »Obstaja utemeljen sum, da je vedel, kdaj bo do tega prišlo. In ko je prišlo, je to vrednost delnice pognalo navzgor, s tem pa tudi ministrov dobiček,« je opozoril Rudi Medved (LMŠ). Vizjak je odgovarjal, da regulator nepravilnosti ni ugotovil.

Poslanci Vizjakove stranke SDS so v razpravi izpostavljali opravljeno delo okoljskega ministrstva v mandatu aktualne vlade, med drugim na področju oskrbe z vodo, kanalizacijskih sistemov in zagotavljanja poplavne varnosti. Proti interpelaciji so glasovali le še navzoči poslanci SMC.

Poslanci NSi so menili, da je bila teža izrečenih besed v pogovoru s Petanom preresna za funkcijo ministra. In čeprav je Iva Dimic (NSi) menila, da bo Vizjak težko še naprej kredibilno deloval v vladi, glasov za interpelacijo niso dali, pač pa so se glasovanja, tako kot poslanci DeSUS, vzdržali.

»Večina je prepoznala, da štejejo dejanja in ne besede«

Vizjak je po uspešno prestani interpelaciji ocenil, da je očitno tudi del opozicije prepoznal, da so očitki v interpelaciji »za lase privlečeni«. Še posebej pomembno pa je po njegovih besedah to, da je »večina prepoznala, da štejejo dejanja, ne pa besede«. Kot je v izjavi po uspešno prestani interpelaciji dejal Vizjak, nad rezultatom glasovanja o njegovi usodi ni presenečen, saj imajo vlagateljice interpelacije – opozicijske SD, LMŠ, Levica, SAB in nepovezani poslanci – skupaj 43 poslancev, toliko pa jih je tudi glasovalo za njegovo razrešitev.

Poslanci koalicijske NSi so bili sicer pri glasovanju vzdržani, čemur pa Vizjak ne pripisuje večjega pomena, saj »po ustavi štejejo glasovi za interpelacijo«. Kot je ocenil, očitno nekateri poslanci niso mogli mimo izjav izpred 14 let. Zatrdil je, da takšno ravnanje razume in je prepričan, da to ne bo vplivalo na njegov odnos do dela v koaliciji.

Ob tem je znova poudaril, da štejejo dejanja in ne besede, čeprav so te včasih grobe in neprimerne, ki jih posamezniki pogosto izrečejo v neformalnih pogovorih. »Verjetno bi se marsikateri Slovenec znašel v razmeroma zoprni poziciji, če bi objavljali prisluhe pogovorov nekih zasebnih druženj ali sestankov,« je prepričan Vizjak. Kot je spomnil, se je to ob objavi posnetkov pogovora s poslovnežem Bojanom Petanom zgodilo tudi njemu, a da ti očitno niso bili dovolj obremenilni, saj so jih morali še »lepiti, prirejati, da je nastala zadeva še bolj zoprna«. Ob tem je še poudaril, da je preživel nekaj najbolj zoprnih mesecev, ob tem pa še opravljal dolžnosti, ki so ga doletele v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Med drugim je na mednarodni konferenci v Glasgowu zagovarjal stališča EU do okoljskih vprašanj, ves ta čas pa se je po »nepotrebnem ukvarjal še z interpelacijo«, je izpostavil.

Vizjak je ob tem še zatrdil, da si bo do konca mandata prizadeval izpeljati projekte, ki so si jih na ministrstvu zastavili. Pri tem je kot ključno izpostavil zakon o varstvu okolja, ki je že v parlamentarnem postopku in bo po njegovih besedah »velik korak za varstvo okolja v Sloveniji in za dokončno ureditev vprašanja odlaganja odpadkov«.

Ali bo kandidiral tudi na naslednjih državnozborskih volitvah, Vizjak ni želel komentirati. Kot je dejal, so vse možnosti odprte, saj da še nikoli ni rekel nikoli.