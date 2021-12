Ko je med zbiranjem odpadnih avtomobilskih delov videl plakat z vabilom na avdicijo znane kenijske plesne skupine, ni okleval, da bi preizkusil srečo. S svojim plesom je prepričal žirijo, dobil štipendijo in postal uspešen plesalec. Po letih plesa na odrskih deskah v tujini se je odločil vrniti v domovino in s svojim znanjem plesnega učitelja pomagati mladim v največjem kenijskem slumu Kibera. Ustanovil je plesno šolo, ki s pomočjo donacij deluje kot fundacija za mlade. Brezplačni tečaji plesa ne zajemajo zgolj klasičnega baleta, ki se ga je sam izučil, temveč tudi džez in afriške plese. Plesna šola Elimu je veliko več kot zgolj kalilnica novih plesalcev. Je tudi okrožno zatočišče za otroke, kjer se lahko brezskrbno igrajo, vse pogosteje pa plesno šolo obiskujejo tudi telesno prizadeti otroci, ki so jih starši pogosto skrivali za stenami svojih domov. Wamaya je prepričan, da s poučevanjem plesa in iskanjem talentov otrok mladeži v težkem okolju sluma pomaga pridobiti več samozavesti, vere v to, da lahko v življenju dosežejo, kar si želijo. Mnogi otroci, ki so se prvih plesnih korakov učili prav v njegovi šoli, so pozneje dobili štipendije za nadaljevanje plesnega izobraževanja in postali plesalci. Tudi v času pandemije šola ni zaprla svojih vrat. Plesni tečaji so se sicer preselili na splet, šola pa je zbirala donacije, da je s prehrambnimi paketi lahko med pandemijo pomagala prebivalcem Kibere. Kot pravi Wamaya, otrok na plesnih tečajih ne uči zgolj plesa, temveč tudi sanjanja. Sanje so namreč tista snov, ki jih lahko pripelje tja, kamor želijo.