Boris Cvjetanović, fotograf: Med poziranjem in naključnostjo

Hrvaški umetniški fotograf Boris Cvjetanović je te dni dobil pozornost v Centru in Galeriji P74 v Ljubljani. Pod naslovom Fotografirani in osvetljeni so pripravili razstavo njegovih izbranih del iz starejših in novejše serije, na ogled pa bo do 2. januarja.