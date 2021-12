Med lahke, a okusne jedi, ki se priležejo za praznike, lahko gotovo štejemo specialitete iz mesa lososa. Kot tanke surove prekajene rezine na kruhkih, pečenega s krompirjem, s testeninami ali celo v obliki namaza. Tako kot denimo pri nas na Krasu na karseda tanke rezine režejo pršut, na Finskem z dolgimi, a ozkimi ter kot britev ostrimi noži, podobnimi tistim za pršut, režejo prekajene filete lososa. In to ne le za velike praznike.

Meso te severne ribe je zelo okusno in, čeprav mastno, izjemno zdravo, saj vsebuje obilico zdravih maščobnih kislin omega 3, ki varujejo pred boleznimi srca in ožilja. Poleg tega je losos zaradi razmeroma nevtralnega okusa primeren tudi za tiste, ki nad ribami praviloma vselej vihajo nos.

Sveže meso lososa leži na ledu v ribjem kotičku vsake malo večje samopostrežne in o tem so se vnemale že hude debate – je bolje kupiti sveže meso gojenega lososa ali zamrznjene kose ulovljenega divjaka, ki je sicer znatno dražji in pač zamrznjen. O tem se bo vsak odločil po svojem okusu in vsebini denarnice, predvsem pa moramo vedeti, da se nekatere specialitete, zlasti presne, kot je na primer lososov »tatarec« (pripravimo ga enako kot tatarski biftek), pripravlja izključno iz svežega mesa.

Sladokusec, ki bi se želel tej dilemi izogniti, lahko na oddelku delikatese poseže po tanko narezanih filetih prekajenega lososa, ki jih le nadevamo na servirni krožnik, obdamo s kaprami in svežim sirom ter po želji še kakim bolj prazničnim dodatkom in postrežemo s popečenimi kruhki. Prekajene rezine lososa lahko vmešamo v kuhano in s šalotko, česnom in oljčnim oljem zabeljeno zeleno lečo, nastala bo imenitna, precej nasitna solata, ki jo lahko imamo za večerjo. Svežega mesa lososa pa se lahko lotimo na številne načine. Morebiti filete namažemo z mešanico olja in gorčice ter jih na hitro popečemo in ponudimo s praženimi gobami ter krompirjevim pirejem. Odlično kosilo! Ljubiteljem juhe bo gotovo všeč klasična krompirjeva juha, zabeljena s sladko smetano in maslom, začinjena s koprom, ki ji pet minut pred koncem kuhanja dodamo znatno količino skrbno očiščenega in na koščke narezanega lososovega fileta.

Morda bi si kakšen jedec po napornem šihtu lososu želel zavdati po nemško. Za ta nečedni podvig vzamemo kotlete lososa, jih paniramo in ocvremo, oblijemo s šampinjoni v smetanovi omaki ter ponudimo s pečenim krompirjem.

Pravo praznično nasprotje te krepke jedi je gravlaks, na suho mariniran surov file lososa; natremo ga z mešanico soli, popra, sladkorja in sesekljanega svežega kopra, položimo v plitvo posodo, pokrijemo, obtežimo in pustimo v hladilniku od 24 do 36 ur. Sproti ga režemo na tenke rezine in jemo s popečenimi kruhki… Imenitna, a preprosta topla jed iz lososa, ki je mirno lahko praznična, pa nastane po tokratnem glavnem receptu.

LOSOS Z ZELIŠČI, PEČEN V ŠKRNICLJU SESTAVINE ZA 6 OSEB 1 kg svežega fileja lososa, 5 vejic svežega rožmarina, 2 limoni, 2 žlici oljčnega olja, 4 stroki česna, 1 bučka, 3 žlice oljčnega olja, 1 vejica peteršilja, 1 žlička morske soli, 1 žlička rdečega popra v zrnu, po želji še timijan, koper, bazilika. PRIPRAVA File segrejemo na sobno temperaturo, pečico ogrejemo na 190 °C. Na večji plitvi pekač položimo list papirja za peko in ga malce naoljimo. Na sredino položimo 2 vejici rožmarina. Eno limono narežemo na rezine in jih polovico razporedimo ob rožmarinu. Na vrh položimo file. Pobrizgamo ga z oljem in solimo ter to nežno vtremo. Posujemo s poprom in narezanim česnom, na vrh pa razporedimo preostali rožmarin in preostale rezine limone. Drugo limono ožamemo in s sokom prelijemo file. Papir prepognemo čez file in ga na vrhu zavihamo tako, da je jed v njem dobro zaprta z vseh strani, v notranjosti pa naj bo nekoliko prostora za kroženje zraka. Za 15–20 minut pekač porinemo v pečico, da se skuha tudi najdebelejši del. Če je file tanjši, čas ustrezno skrajšamo. Pekač potegnemo iz pečice, papir razpremo in za 3 minute porinemo nazaj v pečico, vključeno na zgornji žar, da se file po vrhu malce zapeče. Pri tem pazimo, da ga ne prepečemo, saj je takšen zelo suh in pust. Gotov je, ko se ga da odkrhniti z vilicami. Pečen file po želji dodatno začinimo in pobrizgamo z limonovim sokom ter postrežemo s popečeno zelenjavo oziroma pečenim krompirjem »na harmoniko« – kot na fotografiji. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

OCVRTI KAMAMBER Potrebujemo 4 majhne kolobarje (po 120 g) kamamberja, brija ali podobnega sira, 2 jajci, 6 žlic moke, 6 žlic krušnih drobtin, 1 ščep morske soli, olje za cvrtje. Priprava Jajce ubijemo v globoki krožnik, solimo in dobro razžvrkljamo. V drug krožnik stresemo moko, v tretjega pa drobtine. Sir najprej povaljamo v moki, nato v jajcih in nato še v drobtinah. Če želimo debelejšo skorjo, postopek ponovimo. Paniran kolobar sira med dlanmi stisnemo, da se ga drobtine dobro oprimejo. V loncu dobro segrejemo olje in paniran sir cvremo približno 3 minute na vsaki strani, da dobi lepo zlatorjavo barvo. Odcedimo ga na papirnatih brisačah in takoj postrežemo z limono, brusnicami, kakšno zelenjavno oblogo ali solato. Izjemen je tudi v vlogi polpete za burger.