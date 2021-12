Golob na strehi

Človek si ne more kaj, da ne bi bil očaran nad besedo letošnjega in prihodnjega leta: sredina. V turbulentnih predvolilnih časih je namreč postala zlata ribica prav vseh, ki ne vedo, kako bi se predstavili, natančno pa vedo, kaj bi radi: oblast. Pri čemer računajo, da imajo tudi volilci spomin zlate ribice. V tej odrešilni sredini se gnetejo vsi razen Levice in seveda SDS, ki po kačje opreza, kaj od te sredine je tako in tako že njenega in kaj še lahko postane.