Oči nogometne Evrope so bile danes usmerjene proti švicarskemu Nyonu, kjer so bili z žrebom določeni pari osmine finala najelitnejšega nogometnega klubskega tekmovanja na svetu.

V ognju za evropsko nogometno krono ostaja še 16 moštev, ki so bila razporejena v dva bobna. V bobnu zmagovalcev skupin rednega dela so bili Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Lille in Juventus. V bobnu drugouvrščenih pa PSG, Atletico Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg in Chelsea, sicer aktualni prvak tekmovanja in verjetno najmanj zaželen tekmec iz drugega bobna.

Nekdanji nogometaš Arsenala Andrej Aršavin je z izbiranjem kroglic šel precej na roke favoritom za končno zmago tekmovanja, saj so se večinoma izognili drug drugemu. Najbolj odmevna para osmine finala sta tako obračun med Atleticom z Janom Oblakom in Bayernom ter med PSG-jem in Manchester Unitedon. Slednje srečanje je zanimivo tudi zato, ker lahko postreže z novim obračunom med Lionelom Messijem (PSG) in Cristianom Ronaldom (Man U)

Pari: Benfica (Por) - Real Madrid (Špa) Villarreal (Špa) - Manchester City (Ang) Atletico Madrid (Špa) - Bayern München (Nem) Salzburg (Avt) - Liverpool (Ang) Inter Milano (Ita) - Ajax (Niz) Sporting Lizbona (Por) - Juventus (Ita) Chelsea (Ang) - Lille (Fra) PSG (Fra) - Manchester United (Ang) Pot do Gazprom arene v Sankt Peterburgu bo dolga in sodeč po naboru ekip v šestnajsterici tudi zelo težka, začela pa se bo s prvim srečanjem izločilnih bojev 15. februarja 2022. Finale bo na sporedu v soboto, 28. maja.

Težko delo za Barcelono v evropski ligi Žreb evropske nogometne lige je določil, da se bo Atalanta Josipa Iličića v kvalifikacijah za osmino finala februarja prihodnje leto pomerila z grškim Olympiacosom, moldavski Šerif Tiraspol, kjer nastopa Lovro Bizjak, bo igrala s portugalsko Brago, Leipzig Kevina Kampla pa z Real Sociedadom iz San Sebastiana. Prve tekme bodo 17. februarja, povratne pa teden dni kasneje. Zmagovalci bodo napredovali v osmino finale, kjer jih čakajo zmagovalci skupinskega dela (Lyon, Monaco, Spartak Moskva, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Crvena zvezda, Bayer Leverkusen, West Ham), poraženci pa bodo končali nastope v evropskih tekmovanjih. V žreb so bile uvrščene drugouvrščene ekipe iz skupinskega dela evropske lige ter tretjeuvrščene iz skupinskega dela lige prvakov, ki bodo gostiteljice prvih kvalifikacijskih tekem.