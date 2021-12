»In ne le da je najdražja knjiga o Harryju Potterju, ki je bila kadar koli prodana, ampak je tudi najdražje komercialno leposlovje 20. stoletja, ki je bilo kdaj prodano,« je v izjavi povedal izvršni podpredsednik Heritage Auctions Joe Maddalena.

Natisnjenih je bilo 500 izvodov knjige v trdi vezavi, večino od teh so dobile javne knjižnice. Nekaj izvodov, ki so se pojavili na dražbi, je pristalo med najbolj zaželenimi naslovi v sodobni literaturi, dva druga pa so letos prodali za več kot 138.000 dolarjev, je povedal Maddalena.

Harry Potter in kamen modrosti je pred dvema desetletjema zaživel na velikem platnu, kar po njegovih besedah kaže na moč združitve literature in filma. Knjige so bile po njegovem mnenju posledično nagrajene zaradi filmov. Na dražbi so ponudili še nekaj redkih knjig, med njimi vseh sedem naslovov Zgodb iz Narnije C. S. Lewisa, trilogijo Gospodar prstanov J. R. R. Tolkiena in podpisano prvo izdajo knjige Ubiti ptico oponašalko Harper Lee.