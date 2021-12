Clooney, ki dodatnih milijonov res ne potrebuje, saj je pred leti domnevno za milijardo dolarjev prodal svoje podjetje za proizvodnjo tekile Casamigos, pa se je v intervjuju razgovoril tudi o vzgoji otrok. Ta naj bi bila, če gre verjeti njegovim besedam, zelo prizemljena. Štiriletna dvojčka Alexander in Ella, ki naj bi imela zelo različna značaja, imata varuško štiri dni na teden, preostale tri dni pa zanju skrbita izključno oče George in mama Amal, sicer priznana odvetnica. Še več, v času karantene naj bi bila z njima vse leto samo onadva. »Počutil sem se kot moja mama leta 1964, ko sem ves dan pomival posodo in pral perilo,« je povedal Clooney, ki je z ženo izbral tudi povsem vsakdanji imeni za otroka, češ, njuni življenji bosta že tako dovolj nenavadni, zato ne potrebujeta tudi takšnih imen.