Moj sin

Moj sin ne govori, čeprav je redko tiho. Komunicira s smehom in kriki, s tišino, s pogledom, včasih prisrčno zarenči. Potegne me za rokav, me objame, nerodno poboža. Prinese jabolko, če je lačen, kozarec, če je žejen. Rad ima sladkarije. Včasih prinese plenico, kadar ga je treba previti.