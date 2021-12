Kaj je covid-19 razkril v slovenskem zdravstvu?

Včasih, ko po urah sledimo, kaj se dogaja s pandemijo in zdravstvom v svetu in Sloveniji, je po svoje vseeno nenavadno, da nas ne zanimajo kaj dosti podatki o gospodarjenju s pandemijo in v zdravstvu. Tako smo po malem že naveličani podatkov o okuženih, hospitaliziranih, o številu bolnikov na oddelkih za intenzivno nego in umrlih. Včasih še slišimo kakšen podatek o izdatkih za turistične bone, ki bi ga lahko šteli med podatke o gospodarjenju s pandemijo, a podatki o gospodarjenju v zdravstvu so vsaj za javnost očitno nezanimivi.