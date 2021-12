Po poročanju Dela politika že nekaj časa poskuša najti način, da bi za polni mandat direktorja Pošte imenovali sedanjega vršilca dolžnosti Tomaža Kokota, podjetnika in lokalnega politika SDS v Poljčanah, ki pa za pomembno menedžersko funkcijo nima zahtevanih izkušenj.

Z iskanjem »primernih« pravnih razlag njegovih preteklih delovnih izkušenj, naj bi mu po podatkih Dela skušali zagotoviti imenovanje za poln mandat, a naj bi bil trn v peti pri kadrovskih načrtih član nadzornega sveta Matjaž Fortič, ki je bil v nadzorni organ imenovan prav v kvoti nekdanje SMC, zdaj stranke Konkretno.

Prav Fortič naj bi na SDH oddal prijavo o nedovoljenih pritiskih politike. Fortič ne daje komentarjev, po pisanju portala Necenzurirano pa naj bi njegov odstop zahteval kabinet gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.

Na SDH so danes za STA potrdili, da so 8. decembra prejeli prijavo enega od članov nadzornega sveta družbe s kapitalsko naložbo države, ki vsebuje navedbe o nedovoljenih pritiskih proti njemu.

»SDH šteje za nedopustne vsakršne nedovoljene pritiske na neodvisno izvajanje funkcij v organih družb ali pritiske z drugačno nedopustno vsebino, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo in dobro prakso korporativnega upravljanja. SDH prejeto prijavo že obravnava z vso skrbnostjo in skladno z internimi postopki,« so sporočili iz SDH.

Kot so še dodali, SDH v primeru zahtev po nezakonitem in neetičnem ravnanju ali vplivanju od vseh članov nadzornih svetov pričakuje, da se bodo odzvali skladno z veljavno zakonodajo. Prav tako članom nadzornega sveta priporoča, da v primeru izvajanja pritiskov ali nedovoljenih vplivov postopajo skladno s protokolom za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetičnim vplivanjem na neodvisno odločanje, ki je bil pripravljen s strani združenja nadzornikov in Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Priporočajo tudi, da o morebitnih vplivih in ravnanjih obvestijo tudi SDH.

Počivalšek: Rebolj in Fortič sta govorila o strankarskih zadevah Rebolj se za zdaj na pisanje še ni odzval, se je pa med vladnim obiskom Gorenjske odzval minister za gospodarstvo in prvi mož stranke Konkretno Zdravko Počivalšek. Kot je povedal, je govoril z Reboljem in ta mu je potrdil, da sta s Fortičem govorila. Vendar naj bi govorila o strankarskih zadevah, med drugim pa naj bi ga Rebolj seznanil, da je vanj kot člana stranke zaradi nekaterih zamolčanih zadev izgubil zaupanje. »Ker je Fortič nato izstopil iz stranke, mu je predlagal, da naj potem odstopi tudi z vseh funkcij. Pri tem ni bilo nobenih groženj ali sugestij,« je dejal Počivalšek, ki pa tega, za kakšne zamolčane stvari naj bi šlo, za zdaj ni želel komentirati. Na KPK so za STA povedali, da kakršnekoli prijave, ki bi se nanašala na nadzorni svet Pošte Slovenije do danes niso prejeli, konkretnega primera pa da ne morejo komentirati, saj ga niso obravnavali niti niso seznanjeni s podrobnostmi. Ob tem so poudarili, da je v primerih sumov nedovoljenih vplivov oziroma pritiskov na uradne osebe treba preučiti vse okoliščine in pridobiti pojasnila vseh vpletenih, preden je mogoče podati kakršne koli ugotovitve oziroma komentarje. Pri tem je pomembno, da oseba, na katero je bil pritisk izvajan, tega potrdi tudi v postopku pred KPK oziroma predloži ustrezne dokaze. Kot še dodajajo, lahko protikorupcijska komisija sume kršitve integritete preiskuje le zoper uradne osebe po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, kar pa sekretarji političnih strank niso. Med podobnimi primeri spominjajo na pred dvema letoma ugotovljene kršitve integritete takratnega generalnega sekretarja LMŠ, a ob tem dodajajo, da so bile te sprejete še pred uveljavitvijo novele zakona novembra 2020, ko obravnava tovrstnih kršitev še ni bila omejena zgolj na uradne osebe. Zadeva v zvezi s sekretarjem LMŠ Branetom Kraljem je v javnost prišla, potem ko je ta poklical prvo nadzornico družbe Uradni list Ireno Prijović in nanjo pritiskal, da za direktorja izberejo Igorja Šoltesa. Prijovićeva je pritiske prijavila SDH in KKP. Tedanji premier Marjan Šarec je zanikal, da bi sekretarju stranke naročil posredovanje, Kralj pa se je nato moral posloviti.