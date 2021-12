Je že tako, da je treba vremensko napoved poslušati zbrano, še posebno če je malce daljša in če se »dogaja«. Če že en teden ponavljamo, da bo sončno in suho, je površnost še nekako na mestu, ko pa se vreme spreminja, je vendarle potrebne nekaj pazljivosti tudi pri poslušanju vremenske napovedi. Po drugi strani pa, koliko od vas jo sploh še posluša? Ali ni slika močnejša od besede? Pri toliko raznih vremenskih spletnih straneh in mobilnih aplikacijah nam je sploh ni treba več poslušati. Kar nas, na splošno mišljeno, siromaši in nas dela bolj površne. Saj ne poslušamo le vremenske napovedi in poročil, ampak tudi drug drugega, kar je seveda dosti pomembneje. Koliko časa smo sploh zmožni zbrano poslušati? Ne samo vremena, poročil, tudi glasbo denimo. Da, prometno poročilo, ki traja deset, dvajset sekund, še. Pol ure poslušanja pa nas že dela nestrpne.

Nekoč sem sam sebe preveril, kaj sem si zapomnil od večernih poročil na televiziji. Sem bil kar malo razočaran nad sabo. Že res, da nam niso vse novice enako pomembne in da gredo nekatere mimo nas, vprašanje pa je, kaj smo sploh zbrano poslušali. Kajti pri poslušanju se moramo zbrati, umiriti, o izrečenih besedah moramo razmisliti. Ko na hitro preletimo zaslon z vremenskimi simboli, si domišljamo, da smo si zapomnili vse, od temperature do tega, kakšno bo vreme vsako uro dneva, ki je pred nami. Nekateri imate srečo, da imate fotografski spomin. Večina nas ga pa nima. In morda vam bolj ostane v spominu kramljanje meteorologa z radijskim voditeljem, ko lahko povemo vremensko zgodbo, kaj in kako, zakaj in kje ter koliko časa… Če seveda poslušate, ne da bi vmes vključili kakšno napravo, zvok katere vam zakrije del stavka.

Morda se sliši čudno, a točnost napovedi je odvisna tudi od tega, kako pozorno jo posluša, prebere in pogleda uporabnik. Vsaj ocena o točnosti.