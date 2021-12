Razpoloženje pri košarkarski Cedeviti Olimpiji je nekoliko boljše, kot je bilo v zadnjih dneh. Potem ko so katastrofalni porazi proti Budućnosti, Megi in Zadru sprožili vse možne alarme, je sicer nov neuspeh v evropskem pokalu proti Virtusu iz Bologne vseeno nakazal, da je v igralcih še prisoten žar in da se stvari utegnejo obrniti na bolje. A že naslednji dan je iz zmajevega gnezda prišla nova skrb vzbujajoča novica. Po Žigi Dimcu je namreč željo po odhodu izrazil še Luka Rupnik, tudi njemu pa je klub ugodil. 28-letni Idrijčan je okrepil turškega prvoligaša Yalovaspor. Da iz zmajevega gnezda odhajajo domači igralci, zagotovo ni dober obet, kot tudi ne namigovanja, da Dimec in Rupnik nista edina, ki sta izkazala takšno željo.

Trener Olimpije Jurica Golemac je kljub dogodkom v sredo zvečer deloval precej bolj vedro. Kot da je uvidel luč na koncu predora, kar je na neki način v izjavah priznal tudi sam. Predvsem je poudaril, da je s prihodom Yogija Ferrella in Alena Omića, ki sta bila med najboljšimi posamezniki proti Virtusu, zavel nov veter. »Z njunim prihodom se je vzdušje v moštvu precej spremenilo. Sicer nismo imeli veliko časa za treninge, saj si tekme sledijo druga za drugo, a se je že videlo, za kako kakovostna posameznika gre. Znova sem začutil pozitivno vzdušje, saj se igralci niso predali in niso sklonili glav, kar je dober znak. Verjamem v to moštvo in verjamem, da lahko igramo precej bolje,« je pojasnjeval Jurica Golemac, ki se je nato še nekoliko bolj podrobno dotaknil obeh novincev. »Pri Ferrellu smo po dveh dneh začutili, da gre za pravega profesionalca. Je šolan košarkar, ki je prišel k nam, da se dokaže. Rad trenira, ostaja po treningih in dodatno vadi, ves čas sprašuje različne stvari. Osredotočen je samo na napredek in zmagovanje. Bo pa potreboval še nekaj časa, da se povsem prilagodi na novo okolje. V tem pogledu je Omiću nekoliko lažje, saj je tukaj že bil in se je takoj vklopil v ekipo, hkrati pa je bil pred podpisom pogodbe prisoten na nekaj tekmah in je že spoznal naš način igre ter filozofijo.«

Alen Omić je ugotovitvam Golemca prikimal, a izpostavil, da je bil pet mesecev brez kluba in da mu je igra na kontakt ter z veliko teka manjkala. Ker je 29-letni v Tuzli rojeni naturalizirani Slovenec po naravi velik optimist in nerad izgublja, ga trenutna situacija precej bremeni. »Časi so težki. Poraza proti Zadru za točko in Virtusu za tri bolita. A ne bomo odnehali. Imamo dobre igralce, dobrega trenerja, odlično organiziran klub. Trenirati moramo še bolj trdo in obrniti situacijo. Po nedeljskem porazu z Zadrom igralci nismo imeli posebnega sestanka. Naslednje jutro smo se na treningu usedli s trenerjem, ki je z govorom dvignil celotno ekipo. Rekel je, da moramo dvigniti glavo in se boriti. Porazi v športu pridejo, hvala bogu zaradi njih nihče ne umre. A pomembno je, da po vsakem daš na naslednji tekmi še več od sebe in poskušaš popraviti zamujeno. Veliko smo imeli v zadnjih sedmih dneh tudi smole, a verjamem, da se bo s pravim odnosom in delom situacija kmalu obrnila.«