Slovenske rokometašice je po uvodnih tekmah s Črnogorkami, Francozinjami in Angolkami v skupinskem delu - na njih so iztržile tri od šestih možnih točk - v predmestju Barcelone čakala prva tekma v glavnem delu tekmovanja. Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića so v prvem in večji del drugega polčasa imele pod nadzorom resnejše kandidatke za končno zmago na letošnjem turnirju v Španiji.

Slovenke so sekunde ločile do nove velike zmage. Dvajset sekund pred koncem dvoboja so po golu Ane Gros vodile s 26:25, zmago pa jim je izmaknila Julija Markova, ki je po ruski minuti odmora izenačujoči gol dosegla pet sekund pred koncem dramatičnega obračuna.

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s sedmimi goli, Nataša Ljepoja in Ana Gros sta dosegli po štiri, Nina Zulić in Maja Svetik pa po tri zadetke.