Vtis je bil precej boljši, končni rezultat enak trem tekmam pred tem. Ranjena Cedevita Olimpija je v 6. krogu evropskega pokala v Stožicah gostila Virtus iz Bologne, ki je veljal za izrazitega favorita, a se je moral za končno zmago zelo namučiti. Gostitelji so namreč predvsem po zaslugi dobrega meta za tri točke dolgo držali korak z nasprotnikom, na koncu pa jim je za senzacijo zmanjkalo moči in tudi kakovosti. Trener Jurica Golemac upa, da boljša predstava, ki so jo z aplavzom na koncu nagradili tudi navijači, pomeni vzpon forme.

Slabo vreme s sneženjem v slovenski prestolnici in še slabša igra Ljubljančanov v zadnjem obdobju košarkarskih navdušencev v sredo nista odvrnila od obiska Stožic. Jasno, v goste je prišel Virtus, ki je resda zaradi zdravstvenih težav pogrešal imena, kot so Isaia Cordinier, Niccolo Mannion, Kevin Hervey, Ekpe Udoh in Awudu Abass, a sta na parketu največje slovenske dvorane nastopila denimo asa evropske košarke Miloš Teodosić in Marco Belinelli. Pa tudi Amar Alibegović, ki ga je prišel spodbujat tudi oče in še vedno najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance Teoman Alibegović. Na začetku je voz gostov potegnil prav Teodosić in z nekaj koši ter akrobatskimi asistencami požel tudi kakšen aplavz domačih navijačev. Olimpija je obračun znova odprla medlo in kazalo je, da bi utegnil biti to nov dolg večer za zmaje. A so se tokrat še pravočasno prebudili. Sicer le v napadu, kjer so prednjačili Yogi Ferrell, Edo Murić in Alen Omić. Drugače je bilo v obrambi, ki je bila porozna, in skoku, saj jih je Virtus samo v prvem polčasu zbral kar devet v napadu. A pod črto dosegel le točko več, zato je bil lahko Jurica Golemac, ki je v ogenj poslal zgolj osem igralcev, zadovoljen.

Še dodatno so gostitelji na plin stopili na začetku drugega polčasa. Murić je s trojko poskrbel za sploh prvo vodstvo na tekmi, nekaj trenutkov kasneje pa je ob izteku napada za tri zadel tudi Alen Omić. Kljub dobrim napadom si Olimpija višje prednosti vseeno ni mogla priigrati. Košarkarji italijanskega moštva so namreč na vsako dobro potezo zmajev našli odgovor. Golemcu so dodatne skrbi povzročale osebne napake, saj sta si jih Elvin Ejim in Alen Hodžić sredi tretje četrtine nabrala po štiri. Olimpijin trener je tako moral prvič na parket poslati Marka Radovanovića in se razveselil, da se je prebudil Jaka Blažič. V zadnjo četrtino sta moštvi vstopili poravnani, v ključnih trenutkih pa je Ljubljančanom nekajkrat zaškripalo v napadu, kar so izkušeni gostje znali kaznovati, Jacob Pullen pa je ob sireni zgrešil trojko za podaljšek.

»Virtus je igral bolje, ima izjemno kakovost. Borili smo se, dokler smo imeli moč in energijo. Dogovorili smo se, da moramo omejiti njihov skok v napadu, česar nismo naredili. Tudi preveč izgubljenih žog je bilo. Navijači so nas nosili, a smo v ključnih trenutkih prejeli koše in izgubili,« je povedal trener Olimpije Jurica Golemac.

Evropski pokal, 6. krog, druge tekme v skupini B: Bourg – Bursaspor 95:65, Venezia – Valencia 67:81, Promitheas – Budućnost 60:89, Gran Canaria – Ulm nocoj, vrstni red: Budućnost 5-1, Gran Canaria 4-1, Virtus in Valencia po 4-2, Ulm 2-3, Bourg, Venezia, Olimpija, Bursaspor in Promitheas po 2-4.