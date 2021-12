Britanskega premierja Borisa Johnsona (spet) obtožujejo, da je lagal in da še laže. Tokrat o božični zabavi, ki je bila – o čemer zdaj ni več dvoma – v njegovem uradnem domovanju na Downing Streetu 10 decembra lani, ko je njegova vlada zaradi pandemije prepovedovala službene in vse druge božične zabave. Brez njegovega blagoslova je ne bi moglo biti.

Prva žrtev afere je tiskovna predstavnica

Potem ko so premier in vrsta njegovih ministrov teden dni v različnih medijih zanikali, da bi se zabava zgodila, se je Johnson včeraj v parlamentu nenadoma opravičil javnosti. Ne zaradi zabave, ki je še vedno ni izrecno priznal, ampak zaradi videa, v katerem nekateri od njegovih najbližjih svetovalcev 18. decembra lani na zaigrani tiskovni konferenci na Downing Streetu 10 norčavo govorijo o božični zabavi štiri dni prej. Dejal je, da se mu video gabi, da je ukazal interno preiskavo in da bodo proti morebitnim kršiteljem proticovidnih ukrepov sprožili disciplinski postopek.

»Zvezda« videa je Allegra Stratton, nekdanja novinarka, prijateljica premierjeve tretje žene Carrie in žena Jamesa Forsytha, urednika desničarske revije Spectator, katere glavni urednik je bil šest let (1999–2005) Boris Johnson. Kako majhen je svet. Strattonova naj bi prinesla revolucijo v vladnih stikih z javnostjo, ker si je Johnson zaželel podobnih dnevnih tiskovnih konferenc na Downing Streetu 10, kot jih imajo v Beli hiši. Video je nastal v novi sobi za tiskovne konference, za katero je vlada porabila skoraj tri milijone evrov javnega denarja. Uporabljajo jo malo kdaj, so si pa v njej med prvimi ogledali zadnji film o Jamesu Bondu Ni časa za smrt. Ta zaigrana tiskovna konferenca, ki je nasmejala navzoče Johnsonove sodelavce, utegne prinesti začetek konca njegovega vodenja vlade, ker so se Strattonova in drugi norčevali iz proticovidnih ukrepov, še posebno socialnega distanciranja.

Strattonova je sinoči v solzah pred svojim razkošnim domom odstopila s položaja Johnsonove svetovalke in tiskovne predstavnice ter se opravičila za svoje vedenje.