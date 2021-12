Na zadnjih tekmah skupinskega dela nogometne lige prvakov je bilo v torek najrazburljiveje v skupini B, v kateri si je ob Liverpoolu nastop v osmini finala priigral še Atletico Madrid, Porto bo nadaljeval v ligi Evropa, Milan pa je končal evropsko sezono. Razplet je bil dramatičen. Po slabe pol ure je najbolje kazalo Milanu. Ta je povedel proti Liverpoolu, pri katerem je trener Jürgen Klopp spočil nekaj zvezdnikov. Ko je Liverpoolu uspel popoln preobrat do vodstva z 2:1, je bil na drugem mestu znova Porto, ki pa je slabo odigral drugi polčas proti Atleticu in na koncu zasluženo izgubil z 1:3. Tekmo, polno čustev in ostrine, sta obe ekipi končali z desetimi igralci.

Glede na trenutno formo je bilo veliko dvomljivcev, da si bo Atletico Madrid sploh priigral napredovanje. »Odločil je odnos. Delovali smo kot ekipa z značajem,« je bil navdušen trener Atletica Diego Simeone, ki je z agresivnim pristopom Portu onemogočil gradnjo napadov in ga naredil živčnega. Na igrišču se je nekajkrat pošteno zaiskrilo, vratar Jan Oblak, ki je zbral pet obramb, je miril strasti. »Neverjeten večer. Prepričan sem, da veliko ljudi ni več verjelo v nas, a prav na takih tekmah znamo pokazati svoj značaj in ekipno moč. Ko pridejo porazi in ne gre vse po načrtih, moraš ostati pokončen in igrati, kot da bi bilo življenje odvisno od razpleta naslednje tekme. Težko je vso sezono igrati na visoki ravni, zato je pomembno, da znaš prebroditi take trenutke. Rajši bi videl, da v skupinskem delu ne bi trpeli, a v nogometu ni vedno lahko. Če bomo pri svojem delu zavzeti, je za nas meja le nebo,« je po tekmi povedal Jan Oblak. »Izid razkriva, da smo igrali bolj s srcem kot z glavo,« je bil jedrnat trener Porta Sergio Conceicao, ki je obžaloval zapravljeno priložnost, saj bi za drugo mesto v skupini zadostoval že remi. V vrstah Milana je veliko razočaranje po koncu evropske sezone, saj jih je Liverpool, ki je dosegel šesto zmago v skupini, premagal s kombinirano postavo in tekmecu pokazal, kaj vse mu manjka, da bi se vrnil med evropske velikane.

V derbiju skupine D za prvo mesto je Real Madrid tudi brez golgeterja Karima Benzemaja rutinsko opravil z Interjem iz Milana z 2:0. Španski mediji so navdušeni nad predstavo 36-letnega Hrvata Luka Modrića, ki je svojo stoto tekmo v ligi prvakov prvič začel kot kapetan kraljevega kluba. »Leta niso pomembna, pomembna je izvedba na igrišču. Počutim se, kot da imam 30 let,« je poudaril Luka Modrić, ki je skupaj s Tonijem Kroosom imel popoln nadzor nad dogajanjem na igrišču. »Resnično igramo dobro. Smo na visoki ravni in zelo odgovorni v obrambi,« je dodal trener Reala Carlo Ancelotti po 12. tekmi brez poraza (11 zmag) in tretji zaporedni tekmi brez prejetega zadetka.