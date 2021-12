Četudi se pogovarjate z velikim ljubiteljem športa, se pogosto zgodi, da ta le debelo pogleda, ko mu omenite, da za enega največjih športnikov vseh časov velja Cassius Clay. Ali pa Lew Alcindor. Jasno, ko pa sta si oba omenjena zamenjala ime, pod katerim ju pozna ves svet. Prvi je leta 1964 postal Muhammad Ali, drugi pa leta 1971 tudi uradno Kareem Abdul - Jabbar; prvi je po mnenju mnogih najboljši boksar vseh časov, drugi pa eden najboljših košarkarjev v zgodovini.

Že takoj je seveda jasno, da sta si oba spremenila ime ob prestopu v islamsko vero, a tudi drugačnih sprememb imen v športu ni manjkalo in ne manjka. Pri čemer sta v zadnjem času z nenavadno izbiro poskrbela košarkarja lige NBA. Najprej pred desetletjem Ron Artest, ki je imel odtlej pa do lani v osebnih dokumentih zapisano ime in priimek Metta World Peace. Da, njegov priimek je pomenil svetovni mir, Metta pa je sopomenka za prijaznost in prijateljstvo; ime ima še vedno isto, priimek pa si je lani po poroki spet spremenil v Sandiford-Artest. Ravno pred dnevi pa je, sočasno s tem, ko je prejel ameriško državljanstvo, svoj priimek spremenil član Boston Celtics Enes Kanter. Zdaj se do pred kratkim turški košarkar namreč piše Freedom, kar pomeni svoboda, dosedanji priimek Kanter pa je postal njegovo drugo ime. Enes Kanter Freedom torej, ki o svobodi tudi sicer vseskozi pridiga in opozarja na dejanja, za katera bi marsikdo raje videl, da bi o njih molčal.

Končno svoboden

Zaradi, milo rečeno, grenkih izkušenj s turškim režimom predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je Kanterjevo odločitev za spremembo priimka v Freedom sicer lahko razumeti. Ko so ga leta 2011 na naboru izbrali pri Utah Jazz in je prišel v ZDA, se je namreč spoprijateljil z znanim turškim klerikom Fethullahom Gülenom, smrtnim sovražnikom turškega predsednika, kar je za seboj med drugim potegnilo to, da se je njegov oče v Turčiji, kljub temu da se je sinu celo javno odrekel, znašel v zaporu – označili so ga namreč za člana teroristične skupine. Ob tem so Kanterju preklicali potni list in mu odvzeli državljanstvo ter za njim razpisali tiralico. Zdaj, ko je vendarle dobil ameriško državljanstvo, pa je končno to, kar označuje njegov nov priimek – svoboden.

V vsem vmesnem času je bil (in je še vedno) Kanter glasni kritik režima turškega predsednika, opozarjal je in opozarja pa tudi na krivice, ki se ljudem godijo drugod po svetu. Tako je večkrat kritiziral kitajskega predsednika Xi Jinpinga, v zadnjem času pa tudi različne korporacije, ki izkoriščajo poceni delovno silo. Na seznamu njegovih kritik se je tako znašel tudi ameriški proizvajalec športne opreme Nike, saj so že pred časom v javnost prišle informacije, da v eni od njegovih največjih tovarn na Kitajskem v regiji Xinjiang k delu silijo tamkajšnje Ujgure, ki bivajo v neznosnih razmerah v delovnih kampih. A najbolj odmevno je bilo s tem povezano kritiziranje prvega zvezdnika lige NBA LeBrona Jamesa, ki ima z Nikom sklenjeno dosmrtno pogodbo.