Ervin Hladnik - Milharčič: 972.166 udarcev po glavi

Vladno politiko do discipliniranja državljanov vodijo geniji. Nenehno raziskujejo nove možnosti državnega posega v svoboščine. Tu pa tam presežejo vsa pričakovanja in vpeljejo novosti, ki jih svet še ni videl. Pri prepovedi protestov v prestolnici in občasno tudi v drugih mestih so naleteli na trd oreh. Težko jih je izbrisati, ker država temelji na nekaterih splošno prevzetih demokratičnih načelih. Še njihovo omejevanje je problematično. Še posebej težko jih je sankcionirati za nazaj. Vendar je z nekaj kreativnosti tudi to možno.