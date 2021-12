Prebivalci Krasa in Brkinov so konec lanskega leta prvič krasili kolesa z lučkami. Pobudo so poimenovali Življenje na Krasu in v Brkinih se vrti naprej. »Že lansko leto smo se zavedali, da zaradi situacije in ukrepov ne bomo mogli izvesti prireditev in druženj v živo. Zato smo se odločili, da se povežemo na malce drugačen, poseben način. Motiv okrasitve – kolo z lučkami, še posebno danes, vsebuje izjemno pomembno simboliko, ki nas spomni na gibanje, ustvarjalnost, razvoj in prihodnost, na nekaj svetlega in pozitivnega, na vrednote, ki nas vse skupaj vztrajno ženejo naprej,« je v sporočilu zapisala Katja Kralj iz Visit Kras in dodala, da se želijo z enotno okrasitvijo pokloniti našim odličnim kolesarjem za vrhunske rezultate, ki so poleg drugih slovenskih športnikov najbolj vplivni ambasadorji naše zelene Slovenije. »Hkrati želimo opozoriti na naravne in kulturne danosti Krasa in Brkinov. Medtem ko Kras obiskovalce privablja s kraškimi jamami, lipicanci, srednjeveškimi vasicami in kamnitimi zidovi, teranom in pršutom, nas Brkini očarajo s čudovitimi travniki in sadovnjaki, majhnimi cerkvicami, mirnostjo in prijaznostjo domačinov.«

O lanski okrasitvi pisali tudi tuji mediji Kras in Brkini so odlična kolesarska in pohodniška destinacija, bogata s kulturno dediščino naših prednikov, številnimi kulturnimi ustvarjalci in dogodki ter odličnimi kulinaričnimi ponudniki, ki so prav tako deležni mnogih priznanj v tujini. Skupna pobuda Življenje na Krasu in v Brkinih se vrti naprej je že lani presegla občinske in državne meje ter pričakovanja organizatorjev. »Lahko rečemo, da je prerasla v turistično promocijo naše destinacije, o kateri so pisali tako slovenski kot tuji mediji, na primer AFP, francoska tiskovna agencija, Euronews, Cycling Today, Inquirer, RTL, Jakarta post, Nederland news live, Opera news, Gulf today iz Dubaja ter mnogi drugi,« je še sporočila Kraljeva. Občani, vaške skupnosti, podjetniki in javni zavodi so oblikovali čudovite okrasitve, ki so polepšale samo destinacijo. Avtorji najizvirnejših okrasitev, ki jih je izbrala za to priložnost imenovana komisija, so bili nagrajeni z ogledi kulturnih in naravnih znamenitosti ter kulinaričnimi dobrotami Krasa in Brkinov.