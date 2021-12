Salzburg je seveda že dolgo eno najbolj znanih in najbolj obiskanih mest na svetu. In seveda je tudi letos v ponudbi izjemno ugodna možnost, da za 129 evrov preživite v Mozartovem mestu štiri dni oziroma prespite tri noči in dobite ob tem še Salzburg Card, ki vam bo omogočila, da v 72 urah brezplačno obiščete vse mestne znamenitosti in muzeje, prav toliko časa pa boste lahko uporabljali javni prevoz. Mesto ponuja nešteto najrazličnejših možnosti, kako preživeti dan, in vse so takšne, da vam bodo ostale v prijetnem spominu.

Za tiste, ki ste že bili v Salzburgu in mestne znamenitosti že poznate, pa mogoče namig za izlet v bližnjo okolico. Recimo v Oberndorf, majhno avstrijsko mestece, dobrih 15 kilometrov severno od Salzburga ob reki Salzach. Med številnimi znanimi krajani omenimo Benito Ferrero - Waldner, sicer rojeno v Salzburgu, a je odraščala v Oberndorfu, diplomatko in prvo žensko v Avstriji, ki je bila od leta 2000 do 2004 avstrijska zunanja ministrica. V Oberndorfu je bil rojen tudi Georg Djundja iz Socialdemokratske stranke Avstrije, ki je bil prvi izvoljeni župan v Avstriji, ki se je javno opredelil kot homoseksualec. A mesto je znano po vsem svetu zaradi nečesa drugega in za obisk je v resnici izrazito primeren mesec december, še najbolj v času božičnih praznikov. V Oberndorfu so namreč leta 1818 prvič zapeli eno najbolj priljubljenih pesmi na svetu – pesem Sveta noč, katere besedilo je prevedeno v več kot 300 jezikov, po nekaterih podatkih pa velja za najbolj izvajano pesem vseh časov.