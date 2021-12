Obsojeni so oktobra leta 2019 v študentskem domu v Daki do smrti pretepli študenta elektrotehnike Abrara Fahada. Njegovo truplo so našli nekaj ur po tistem, ko ga je na zaslišanje privedla skupina aktivistov pomladka. Zaslišati so ga želeli zaradi objave na facebooku, v kateri je bil kritičen do dogovora o delitvi vode med Bangladešem in Indijo, ki ga je podprla vlada Lige Awami premierke Sheikhe Hasina.

Aktivisti so se na študenta spravili s palicami za kriket in vrvjo, je povedal tožilec Hemayet Uddin Khan.

Kot je dodal, so obsodbo razglasili v prisotnosti 22 od 25 obtoženih. Trije so namreč še na begu.

Oče ubitega študenta Barkat Ullah, ki je bil danes na sodišču, je izrazil zadovoljstvo glede odločitve. »Upam, da bodo sodbo kmalu izvršili,« je povedal.

Odvetnik obsojenih Animul Ghani Titu je sicer že napovedal pritožbo.

Umor pred dvema letoma je spodbudil več tisoč študentov bangladeške univerze za inženirstvo in tehnologijo (BUET), da so na protestih zahtevali pravico za umorjenega. Več tednov dolgim protestom so se pridružili tudi študenti drugih univerz in aktivisti. Tudi premierka je takrat zagotovila, da bodo morilci prejeli najvišjo kazen.