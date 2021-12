Liverpool je brez izgubljene točke osvojil prvo mesto v skupini, Atletico se je prebil na drugo mesto, Porto je zasedel tretje mesto in bo igral v izločilnih bojih evropske lige, Milan pa je ostal brez nadaljevanja evropskih nastopov.

Razplet v tej skupini je postregel z dramo in preobrati. Milan je proti rezervistom iz Liverpoola, od najboljše postave so igrali le Alisson Becker, Sadio Mane in Mohamed Salah, v 29. minuti prek Fikaya Tomorija po kotu povedel in si priigral upanje, da bi napredoval, toda še v prvem polčasu je stadion utišal Salah, Divock Origi pa je v drugem po veliki napaki Tomorija dokončno spravil domače navijače v žalost.

V Portu je Atletico v prvem polčasu visel, reševal ga je tudi Oblak, Antoine Griezmann pa je v 56. minuti z dobro reakcijo ob levi vratnici spravil v delirij gostujoče navijače. Tekma je bila nervozna, nogometaši so si nekajkrat skočili v lase, zaradi udarca tekmeca je bil najprej izključen gostujoči igralec Yannick Carrasco, nato pa si je zaradi podobnega prekrška predčasno pot v slačilnico prislužil še domači igralec Wendell. Porto je po zaostanku vse sile preusmeril v napad, a Španci so ga za to kaznovali in še dvakrat v polno zadeli iz protinapada. Za kozmetičen popravek je Porto poskrbel v sodniškem dodatku, ko je izkoristil najstrožjo kazen.

V obračunu s Cityjem, ki je minil brez gledalcev, so ga tudi potrdili, saj zmagali z 2:1, gola za Nemce sta v 24. minuti oziroma 71. minuti dosegla Dominik Szoboszlai in Andre Silva. Gosti, ki se jim je videlo, da niso stoodstotno motivirani, so v 76. minuti zaostanek prek Riyada Mahreza znižali, pred in po tem pa imeli še nekaj priložnosti, Phil Foden je med drugim zadel vratnico. Kevin Kampl je igral celo tekmo, v prvem delu si je prislužil rumen karton, še slabše jo je odnesel gostujoči igralec Kyle Walker, ki je v 82. minuti prejel rdeč karton. Leipzig je tako prekinil niz sedmih zaporednih zmag Pepa Guardiole in njegovih varovancev v vseh tekmovanjih.

V evropski ligi bo v nadaljevanju sezone igral tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, njegov Leipzig je v skupini A za Manchester Cityjem in Paris St. Germainom zasedel tretje mesto. Kdo se bo uvrstil v evropsko ligo, je bilo edino odprto vprašanje pred zadnjima tekmama. Manchester City si je že v prejšnjem krogu zagotovil prvo, PSG pa drugo mesto. Leipzig in belgijski Brugge sta v zadnji krog vstopila z istim številom točk, Nemci pa so imeli boljše razmerje medsebojnih tekem, tako da so držali tretje mesto.

Madrid premagal Inter

V preostalih dveh skupinah pred zadnjim krogom ni bilo pomembnejših odprtih vprašanj, vse tekme so bile bolj ali manj dvoboji za prestiž. V skupini C sta se pomerila potnika v izločilne boje Ajax in Sporting iz Lizbone, Nizozemci so imeli pred šest točk prednosti pred Portugalci, prednost pa je z zmago 4:2 še povečal in je skupinski del tako kot Liverpool končal brez izgubljene točke, kar lahko uspe le še Bayernu, če v sredo doma premaga Barcelono. V Amsterdamu je svoj niz doseženih golov nadaljeval Sebastien Haller, poleg njega so se za Ajax med strelce vpisali še Antony, David Neres in Steven Berghuis.

V drugi tekmi je potnik v evropsko ligo, Borussia Dortmund, s 5:0 ugnala Fenerbahče, po dva gola sta k zmagi prispevala Marco Reus in Erling Braut Haaland, enega pa Donyell Malen.

Inter bi lahko v skupini D z zmago prišel na prvo mesto, če bi v Madridu premagal Real, kar pa mu ni uspelo. Osvojil ni niti točke, Toni Kroos in Marco Asensio sta premagala Samirja Handanovića in zagotovila zmago španskih prvakov z 2:0. Izid 1:0 je bil na tekmi med Šahtarjem iz Donjecka in Šerifom Tiraspolom, kljub porazu bodo Moldavci igrali v evropski ligi.