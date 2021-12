Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začel nov kazenski postopek proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, tokrat zaradi centralne hladilne strojnice v Stožicah in domnevnega pranja denarja. Tako kot peterica soobtoženih je Janković danes krivdo na sodišču zanikal.

Na predobravnavnem naroku je Jankovićev odvetnik Janez Koščak tožilstvu očital, da so dokazi nepregledni. Sodišču je predlagal, naj tožilstvu naloži utemeljitev vsakega dokaza s pojasnilom, kaj z njim dokazuje. Vložil je tudi predlog za izločitev dokazov, enako so storili tudi zagovorniki večine soobtoženih. Tožilke Blanke Žgajnar pobude za izločitev dokazov niso presenetile. Označila jih je za »obvezne like, ki se vedno dogajajo«. »Tožilstvo bo na predlog odgovorilo, nato bomo nadaljevali postopek,« je prepričana Žgajnarjeva.

Janković se je v postopku znašel, ker naj bi nekdanjega direktorja Energetike Ljubljana Hrvoja Draškovića nagovoril k nakupu prostora za centralno hladilno strojnico v Stožicah. Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so v ovadbi navedli, da naj bi Energetika Grepu v letih 2010 in 2011 po nepotrebnem odštela približno tri milijone evrov za nakup prostora, ki naj bi ga v skladu z dogovorom med občino in Grepom sicer dobila v brezplačno uporabo. Janković je v preteklosti pojasnjeval, da so policisti zamešali dva prostora in da naj bi Energetika v brezplačno uporabo dobila neki drug prostor. Na zatožni klopi zaradi nakupa omenjenega prostora so še Drašković ter nekdanja Grepova direktorja Uroš Ogrin in Zlatko Sraka.

Kriminalisti pa so v povezavi s hladilno strojnico oziroma plačilom zanjo ugotovili še sumljive toke denarja oziroma pranje denarja. Poročali smo že, da naj bi Grep avgusta 2011 družbi Baza Dante, ki jo je vodil Boštjan Stamejčič, nakazal pol milijona evrov, Baza Dante pa naj bi nato 400.000 evrov nakazala KLM Naložbam, ki jih je vodil županov sin Damijan Janković. Policisti so pri preiskovanju ugotovili, da je nato 100.000 evrov prejel eden od osumljenih, neuradno je šlo za ljubljanskega župana. Damijan Janković in Stamejčič sta prav tako med soobtoženimi.