Odbor Evropske agencije za zdravila (Ema) bo priporočilo poslal Evropski komisiji, ki bo objavila končno odločitev, piše na spletni strani Eme.

Zdravilo tocilizumab, ki ga švicarski farmacevtski velikan Roche v Evropi prodaja pod imenom RoActemra, je v EU, in tudi Sloveniji, odobreno za revmatoidni artritis, sistemski juvenilni idiopatski artritis, juvenilni idiopatski poliartritis in razširjeni oligoartritis.

Odbor CHMP je priporočilo sprejel na podlagi ugotovitev študije, v kateri je sodelovalo 4116 kritično bolnih covidnih bolnikov in ki je pokazala, da uporaba zdravila zmanjša tveganje za smrt in trajanje bolnišničnega zdravljenja. Vendar pa ga morajo bolnikom dajati skupaj s kortikosteroidi, saj v nasprotnem primeru »ni mogoče izključiti povečane smrtnosti«, so poudarili pri Emi.

Svetovna zdravstvena organizacija in ZDA so sicer že odobrile uporabo tega zdravila za zdravljenje kritičnih bolnikov s covidom.