Do razgledne ploščadi v kapiteljski cerkvi, eni najstarejših in najpomembnejših znamenitosti Novega mesta, bo vodilo 130 prenovljenih stopnic. V zunanjost cerkve gradbeno ne bodo posegali, v notranjosti pa bodo uredili dvosmerno stopnišče in dve vmesni platformi. Dostop do razgledne ploščadi na severni strani zvonika bo ločen od cerkvenega prostora. Nova turistična pridobitev bo obogatila novomeško ponudbo in dala izjemne poglede na mesto in okolico, dodajajo na novomeški občini. ds