Ko danes stojimo v prometnih zamaških ali zaradi poplave avtomobilov izgubljamo živce z iskanjem parkirnega prostora, si je kar težko zamisliti, kako drugače je bilo še pred nekaj desetletji, ko je bilo avtomobilov bistveno manj. Kaj šele pred dobrega pol stoletja, v šestdesetih letih 20. stoletja, ko je bilo število tistih, ki so si lahko privoščili svoj avto in so opravljali vozniški izpit, precej majhno – a nato kmalu dobesedno eksplodiralo. Da bi lahko zadostili povečanemu povpraševanju, so morali proizvajalci prilagoditi proizvodne kapacitete in predvsem ponuditi avtomobile, ki so bili dostopni širšim množicam – le malokateri si je lahko privoščil, da je ostal nišni proizvajalec z nekaj ekskluzivnimi štirikolesniki. Z drugimi besedami: vse več proizvajalcev je potrebovalo majhne ugodne ljudske avtomobile, s katerimi so tisti, ki so jih že ponujali, zelo uspešno poslovali.

Čeprav so živeli tudi na račun slave zaradi uspehov v dirkaškem športu in so imeli v šestdesetih letih v floti kar nekaj prekrasnih športnih kupejev in limuzin, so takrat tudi pri Alfi Romeu spoznali, da če želijo preživeti in uspešno poslovati v naslednjem desetletju, potrebujejo svoj manjši avto množične proizvodnje. S tem so sicer že »koketirali« na začetku petdesetih letih, a je načrtovani tekmec minija, tako imenovani projekt 13-61, padel v vodo zaradi velike naftne krize, slabo desetletje pozneje pa se je podobno zgodilo z avtomobilom, ki je bil nekakšna pomanjšana različica limuzine giulia. Naredili so tudi že prototip (tipo 103) takšnega vozila, a projekt, ki je precej obetal, opustili tudi zato, ker so vmes sklenili dogovor z Renaultom, ki je predvideval prodajo njihovega aduta renaulta 4 v Italiji. No, tudi ta je bil kratkega daha in leta 1967 je padla odločitev, ki jo je sprejel takratni prvi mož Alfe Romea Giuseppe Luraghi – znamka potrebuje svoj avto množične proizvodnje ali pa je ne bo več.

Selitev na jug A sprejeti odločitev je eno, tako zahteven projekt izpeljati pa nekaj povsem drugega. Alfa Romeo takrat namreč ni bil več v stanju vsega narediti sam, zato se je za finančno pomoč obrnil k državi. Ta je sicer bila pripravljena pomagati, a pod enim, precej velikim in za podjetje precej zahtevnim pogojem: da mora proizvodnja takšnega avtomobila zavoljo razvoja južnega dela države potekati v neapeljski regiji, 500 kilometrov daleč od sedeža podjetja v Milanu. Ker drugače ni šlo, so se pri Alfi strinjali, da bodo nov avto proizvajali v dotedanji le malo uporabljani tovarni delov za letala v Pomiglianu d'Arco blizu Neaplja, cel projekt, vključno s tovarno in končnim izdelkom, avtomobilom, pa je zaradi lege na jugu dobil ime alfasud (sud v italijanščini pomeni jug). Italijanska vlada je v projekt vložila 360 milijard lir, službo pa je dobilo 15.000 ljudi, a je bila težava, ker niso imeli nikakršnih izkušenj z izdelavo avtomobilov. Začetek projekta je bil tako precej težaven, za ključno potezo pa se je izkazalo, da so pri Alfi Romeo za vodjo projekta angažirali znanega avstrijskega inženirja, ki je pred tem deloval pri Fiatu, Rudolfa Hrusko. Njegov največji dosežek je bil, da mu je uspelo na kolesa postaviti tehnološko zelo napreden avtomobil, ki ga je sicer oblikoval Giorgetto Giugiaro, da se je pri tem zadržal v okvirjih omejenega proračuna in da je skupaj z ekipo za to, da je avtomobil od ideje in praznega lista papirja do tega, da je zapeljal na ceste, potreboval slaba štiri leta. Povprečje v avtomobilski industriji je bilo takrat namreč šest let. Vse skupaj se je začelo leta 1967, leto kasneje je bil nared prvi prototip, leta 1971 pa je alfasud že postala senzacija na avtomobilskem salonu v Torinu.