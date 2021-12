Prodaja v Sloveniji: Obrat navzgor

V vsesplošnem kaosu in zmedi, ki ju povzroča pomanjkanje čipov, zaradi česar je zelo težko ali celo nemogoče načrtovati, kdaj bo določena pošiljka novih avtomobilov pripravljena na prevzem kupcev, se je novembra pri nas zgodilo, da so jih registrirali celo nenavadno veliko – več kot novembra lani, in to celo za slabih 16 odstotkov. S tem smo na zeleno vejo splezali, tudi kar se tiče letne prodaje, saj je bilo v prvih enajstih mesecih letošnjega leta prodanih malce več avtomobilov kot lani in tako se lahko na koncu celo vseeno zgodi, da bo letošnje leto po prodaji boljše od lanskega. Kakor koli, v novembru so rast dosegli ponudniki, ki so dobili pošiljke, ali pa tisti, ki imajo še naprej dovolj veliko zalogo. Ogromno rast prodaje v primerjavi z lanskim novembrom so tako imeli Kia (kar 396-odstotno), Fiat (220-odstotno), Honda (214-odstotno), Mazda (158-odstotno) ali Toyota (153-odstotno), padec pa v prvi vrsti Nissan (82-odstoten), Seat (36-odstoten) in tudi najbolje prodajana znamka pri nas Volkswagen (26-odstoten). Slednji na letni ravni sicer še naprej beleži rast, ki je zdaj manjša od dveh odstotkov, pa tudi sicer je v “zeleni coni” kar večina znamk, izjeme so Renault, Dacia, Nissan, Opel, Mercedes-Benz in še nekatere, ki pa ne sodijo med najbolj prodajane.