Ko se mladi enkrat odprejo, kar “leti” iz njih

Epidemiološka situacija je močno okrnila tudi mladinske programe. V novomeškem mladinskem centru Oton, ustanovljenem tik pred epidemijo, so zato ubrali drugo pot. Niso čakali, da bodo mladi prišli k njim, ampak so sami pristopili do njih. Svoje aktivnosti in cilje tako predstavljajo po novomeških osnovnih in srednjih šolah. Kaže, da so s svojimi aktivnostmi prišli v pravem trenutku.