Kot je pred zaključkom sejma za STA povedal predsednik upravnega odbora 37. Slovenskega knjižnega sejma Miha Kovač, je bil letošnji sejem, ker poteka na spletu, koncipiran zelo drugače kot prejšnja leta, ko je v živo potekal v Cankarjevem domu. Njihov cilj je bil, da pripeljejo na čim več strani sodelujočih založb čim več tistih ljudi, ki jih zanimajo njihove knjige. Zato so bistveno več energije kot v promocijo spletne strani sejma vložili v promocijo dogodkov, knjig in založb prek družbenih omrežij. Po Kovačevih besedah so prek njih zelo agresivno oglaševali in promovirali vse, kar je bilo povezano z založbami in njihovimi sejemskimi dogodki. »Koliko smo bili uspešni, je ta hip težko oceniti, bo pa na koncu doseg vsekakor okoli 130.000 obiskovalcev, medtem ko je bil lani med 80.000 in 90.000,« je dodal.

Po njegovem mnenju je letošnji sejem "pripeljal na plano" kup izjemnih, dobrih in zanimivih knjig. »Mislim, da je bila knjižna produkcija v lanskem in letošnjem letu res izjemno kakovostna in da je to opazno tudi pri prodaji najbolj uspešnih knjig,« je povedal in dodal, da je bil, kar zadeva kakovost knjižne produkcije, koronski čas dober za slovensko knjigo, na prodajne podatke pa bo potrebno še počakati, da jih zberejo.

In kako vidi Kovač prihodnost Slovenskega knjižnega sejma? Aktualna spletna stran sejma bi bila po Kovačevem mnenju lahko odlična nadgradnje dogajanja v Cankarjevem domu, saj omogoča zelo enostaven dostop do spletnih strani založb. Pokazalo se je tudi, da je mogoče veliko doseči z aktivno promocijo preko družbenih omrežij, ki lahko založbam pripelje veliko kupcev.

S to strategijo bo po njegovih vsekakor nujno nadaljevati tudi v optimalnih razmerah. Tudi ko bo sejem spet lahko potekal v živo, bodo verjetno izbrane dogodke, za katere bo programski odbor sejma presodil, da so posebno zanimive, posneli, jih shranili in predvajali na spletu. Sejem bo tako lahko preko spleta segel tudi do tistih, ki ne morejo priti v Ljubljano na sejemski prostor, s čimer se bo njegov doseg zelo povečal. Kovač verjame, da je prihodnost sejma v hibridni obliki, da pa se bodo v prihodnjih letih najbrž še veliko naučili in da bo še nekaj časa trajalo, preden bodo našli optimalno kombinacijo spleta in dogodkov v živo.

V soboto so sicer na uradni zaključni prireditvi sejma razglasili še letošnjega Schwentnerjevega nagrajenca. Nagrado, ki jo podeljuje Zbornica založnikov in knjigotržcev za prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, je prejel Pavle Učakar, dolgoletni likovni urednik pri Mladinski knjigi. V petek pa je postalo znano, katera je naj knjiga leta 2021 po izboru obiskovalcev sejma. To je postala knjiga Devica, kraljica, vdova, prasica Erice Johnson Debeljak.