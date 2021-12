Preiser je kot raziskovalec na univerzi Stellenbosch nedaleč od Cape Towna del skupine znanstvenikov, ki so odkrili novo različico. Sedaj ugotavljajo, da se je omikron verjetno razvil že dalj časa nazaj, a se je nato več mesecev razvijal brez izbruha, je pojasnil Preiser.

»Vprašanje je, kako je omikron tako dolgo ostal zakopan in je sedaj izbruhnil. Je manjkala še ena, morda dve mutaciji, da se lahko hitro širi?« je med drugim izpostavil še odprta vprašanja.

Obstaja več tez, kako naj bi omikron nastal. Po eni od njih naj bi se razvijal v bolniku z virusom hiv ali neko drugo boleznijo, ki zmanjšuje sposobnost imunskega sistema. Ideja je, da bi se lahko virus v takem posamezniku korak za korakom razvijal več mesecev, ne da bi ga imunski sistem telesa onesposobil. »To je špekulacija,« je poudaril Preiser. Druga hipoteza je, da se je omikron razvil v živalih.

V Južni Afriki in Bocvani prvič odkrita različica ima veliko število mutacij. Te se nanašajo tudi na protein S, prek katerega se virus pritrdi na človeške celice. Po ocenah Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) bi lahko omikron v nekaj mesecih postal dominantna različica novega koronavirusa v Evropi.

Omikron se širi lažje kot delta

Po ocenah Preiserja se omikron širi lažje kot delta. Dokončnih dokazov, da povzroča milejšo obliko bolezni, še ni, prav tako ni jasno, ali so za novo različico bolj dovzetni otroci. Trenutno namreč v Južni Afriki zaznavajo večje število hospitalizacij med otroci, za kar pa bi lahko bilo krivo tudi dejstvo, da ta populacija zgolj ni precepljena.

Odprta ostajajo tudi vprašanja, ali so cepiva proti covidu-19 učinkovita tudi proti omikronu. »V Južni Afriki trenutno prihaja do številnih izbruhov okužb z omikronom med cepljenimi. A ni jasno, ali so za to krive posebnosti različice,« je dejal Preiser.

Nova študija južnoafriških raziskovalcev kaže tudi, da so ljudje, ki so že preboleli covid-19, bolj izpostavljeni ponovni okužbi z omikronom, kot je to veljalo v primeru prejšnjih različic. Predhodna okužba torej ne varuje proti ponovni okužbi z omikronom tako dobro, kot je varovala pred ponovno okužbo z drugimi različicami.

»Dokazi v populaciji kažejo, da je različica omikrona povezana s precejšnjo sposobnostjo, da se izogne imunosti, povzročeni s predhodno okužbo,« so navedli avtorji študije, objavljene v četrtek, ki pa še ni bila strokovno preverjena. Kako pogosto omikron pripelje do ponovne okužbe, niso navedli.

Je pa ena od raziskovalk, Anne von Gottberg z južnoafriškega nacionalnega inštituta za nalezljive bolezni, izpostavila, da avtorji študije verjamejo, da bodo obstoječa cepiva tudi v primeru omikrona cepljene uspešno zaščitila pred hujšim potekom bolezni.