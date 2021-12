Za slovenska predstavnika v ligi ABA je reprezentančni premor prišel kot naročen. Cedevita Olimpija je namreč pred njim povezala dva visoka poraza, ko je najprej proti Budućnosti v evropskem pokalu klonila za 31 točk, nato pa še proti Megi v jadranskem tekmovanju za 29. Krko so izmučile številne zdravstvene težave, zato je povezala neuspehe proti Borcu, Ciboni in Splitu. Tako Ljubljančani kot Novomeščani upajo, da so med premorom strnili misli in nabrali moči, da uspešneje krenejo v prihajajoče izzive. V 10. krogu lige ABA težje delo čaka Krko, ki danes gostuje pri presenečenju letošnje sezone FMP, Olimpija pa jutri že ob 12. uri gosti Zadar.

Zmaji se soočajo z največjo krizo, odkar je prišlo do spojitve Olimpije in Cedevite. V sezono so krenili z velikimi pričakovanji in visokim vložkom, a se je hitro opazilo, da ekipa ni sestavljena najbolj posrečeno. Še bolj izstopa dejstvo, da na parketu ni prave kemije in odnosa do dresa. Vodstvo kluba je tako hitro reagiralo in prvemu vrata pokazalo Marcusu Keenu, ki je bil povsem zgrešen nakup. Po polomu v Beogradu proti Megi, kjer so predvsem tuji igralci pokazali pomanjkanje spoštovanja do delodajalca, je z Ljubljančani podpisal Alen Omić. Pričakovati je bilo, da bo zato odšel Jackie Carmichael ali Zach Auguste, a je željo po prekinitvi pogodbe izrazil Žiga Dimec, ki ni dobival veliko priložnosti za igro, in se preselil v poljski Anwil. Keena je Olimpija naposled nadomestila z Yogijem Ferrellom, ki se je po petih letih igranja v ligi NBA letos prvič preizkusil v Evropi, a pri Panathinaikosu ni pokazal pričakovanega in je zapustil Atene. Golemac zdaj upa, da se bosta novinca obnesla in da se bo rezultatska krivulja obrnila na bolje, saj zna v nasprotnem primeru na nitki viseti tudi njegova usoda, morda pa tudi športnega direktorja Sanija Bečirovića. Koledar tekem mu v tem pogledu ne gre na roko, saj Olimpijo po Zadru čakata izjemno zahtevna obračuna proti Virtusu iz Bologne in Partizanu.

»Po dveh tednih in pred tem slabšem obdobju za nas smo naredili nekaj sprememb. Med premorom so tisti, ki so bili tukaj, dobro trenirali. Komaj čakamo, da pokažemo pravi obraz, ki ga proti Budućnosti in Megi nismo. Ne bo lahko, saj je Zadar dobro vodena ekipa. Pokazati moramo predvsem boljšo obrambo, saj bomo tako prišli do lahkih košev in dvignili samozavest,« pravi Jurica Golemac.

Krka je zaradi številnih poškodb pred reprezentančnim premorom »dihala na škrge«, trener Dalibor Damjanović pa je pred gostovanjem pri FMP le dobil razlog za boljšo voljo. V pogon se je namreč vrnil Jure Špan, pripravljenost pa je dvignil novinec v moštvu Adonis Thomas. Še vedno so odsotni Andrej Stavrov, Leon Stergar, Hasanh French in Marko Arapović. »Želimo si, da bi se Jure Špan in Adonis Thomas čim hitreje vključila v našo igro in nam s tem čim bolj pomagala. V zadnjem mesecu nismo igrali, kot si želimo, še posebej v obrambi, saj smo se bolj branili, ne pa igrali agresivno po vsem terenu. Dodatna rotacija nam bo to omogočala. Osredotočiti se moramo predvsem nase, morali se bomo počasi uigrati, da pridemo na raven izpred meseca dni. Seveda pa gremo v Beograd tekmovat. Dali bomo svoj maksimum, iskali svojo priložnost in na koncu tekme videli, kam nas bo to pripeljalo,« sporoča Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 10. krog: Split – Borac, danes ob 17. uri: Mornar – Mega, ob 19. uri: Igokea – Partizan, ob 21. uri: FMP – Krka, jutri ob 12. uri: Olimpija – Zadar, ob 21. uri: Budućnost – S. centar, ponedeljek ob 18. uri: C. zvezda – Cibona.