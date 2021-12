Pametna ura watch gt 3 prihaja v ženski 42- in moški 46-milimetrski različici. Premoreta več kot 100 vadbenih programov, vključno z virtualnim pomočnikom za načrtovanje vadb, izboljšano sledenje teka. Navedeno priča, da gre predvsem za elegantni izvedbi športne pametne ure, premoreta pa tudi zmožnost prejemanja sporočil s telefona in telefoniranja. Ne podpirata pa eSIM. Uri sta povezljivi z napravami z ios in androidom. Cena na slovenskem trgu še ni znana. V Nemčiji se giblje okoli 300 evrov oziroma 330 evrov.

Matebook 14s Kompaktni prenosnik matebook 14s z operacijskim sistemom windows ima LTPS-zaslon z diagonalo 36 centimetrov (14,2 palca), osveževanje slike s frekvenco 60 ali 90 hercev (Hz) ter ločljivostjo 2520x1680 oziroma gostoto 213 pik na palec (ppi). Razmerje stranic zaslona je 3:2, naprava pa tehta 1,43 kilograma. Na slovenskem trgu bo v prodaji s procesorjem core i5-11300h in Intelovo integrirano grafično kartico iris xe. Prenosnik ima še 16 GB delovnega spomina in 516 GB NVMe PCIe SSD prostora za shranjevanje. Tipkovnica na prenosniku je osvetljena, gumb za vklop ima tipalo za prstne odtise. Kamera je osnovna z ločljivostjo 720p. Med priključki najdemo dva usb-c vhoda z možnostjo priklopa zunanjega zaslona, usb 3.2 gen 1 vhod, HDMI-vhod in vhod za slušalke. Prenosnik se polni prek usb-c vhoda, baterija pa ima zmogljivost 60 vatnih ur (Wh). Matebook 14s je simpatičen, primeren pa bo predvsem za pisarniško delo oziroma šolo ali domačo uporabo. Tudi zanj cena še ni uradna, se pa drugod v tej konfiguraciji giblje okoli 1200 evrov.