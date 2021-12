Boris Dežulović: Pravica za bedake

Tudi meni bi seveda kaj takega lahko padlo na pamet v nemočnem besu, ko je zdrav razum diskvalificiran iz razprave. V redu, rečemo potem jezno, nihče ne more prepovedati, da si neumen, ni se ti treba cepiti – tvoja odločitev, tvoje zadovoljstvo – a potem izvoli, odgovorno sprejmi tveganje in podpiši, da se prav tako kot cepivu odrekaš tudi bolnišničnemu zdravljenju in postelji na intenzivnem oddelku, kisiku in respiratorju. Tisto, kar zdravi razum razlikuje od nezdravega, je prav kritično preizpraševanje samega sebe: to je tisto, ko že na koncu stavka dojameš, da si padel v past jalove diskusije, iz katere je diskvalificiran zdrav razum.