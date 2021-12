Septembra letos jo je znanka vprašala, ali bi bila pripravljena pomagati njeni 19-letni prijateljici. Mlado žensko, ki se je vračala z zabave, je posilil moški, ki jo je pripeljal na dom. Ko je odšla na policijo, so ji zastavili kopico vprašanj, ki so kazala na to, da je ne jemljejo resno, oziroma so jo še dodatno ponižala. Tri tedne zatem je izvedela, da policija kljub njeni prijavi ni sprožila nobene preiskave. Toumazoffova je razmišljala, kako bi ji lahko pomagala, in se odločila, da bo njeno zgodbo objavila na Instagramu. Zaradi velikega odziva je vprašanja, ki so jih policisti ob prijavi posilstva postavljali zlorabljeni najstnici, objavila še na Twitterju. Opoldne 28. septembra je objavila tvit: »Na centralni policijski postaji v Montpellieru žrtve posilstev sprašujejo, ali so ob tem uživale.« Nekaj minut kasneje je sledil še drugi: »Na centralni policijski postaji v Montpellieru žrtvam posilstva razložijo, da je ženska, ki je pijana, s tem tako rekoč že privolila v spolni odnos.« Ko je potem nadaljevala s tvitanjem in objavila tudi, da so najstnico prav tako spraševali, ali si ni morda vsega skupaj izmislila, se je na njene tvite s ključnikom #doublepeine odzvalo na tisoče sledilcev. Toumazoffova je očitno zadela bolečo točko francoske družbe. Na spletni strani doublepeine.fr je odtlej več tisoč žensk opisalo podobne izkušnje s policijo. Že ob anketi, ki jo je spomladi med žrtvami spolnega nasilja izvedlo združenje Nous Toutes (Vsi mi), se je namreč izkazalo, da sta imeli kar dve tretjini od 3500 vprašanih slabe izkušnje s policisti, od tega, da prijave sploh niso hoteli sprejeti, do tega, da so žrtve z neprimernimi vprašanji še dodatno poniževali.