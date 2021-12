Od jeseni 2020 je član skupine strokovnjakov, ki jo je danska vlada ustanovila za boj proti epidemiji covida-19. Danska je že v začetku septembra dosegla več kot 75-odstotno precepljenost in Morten Sodemann je v nedavnem pogovoru za nemški tednik Spiegel pojasnil, na kakšen način se trudijo, da bi o nujnosti cepljenja prepričali še preostale. Ti »preostali« so, pravi Sodemann, precej različne skupine. Ljudje, ki se zaradi pridruženih obolenj sploh ne smejo cepiti, in tisti, ki se bojijo stranskih učinkov. To so delovni migranti iz Romunije, Poljske, Estonije, ki delajo v kmetijstvu in nimajo stalnega naslova. Tudi ljudje s socialnega dna, ki slabo govorijo dansko in so izpostavljeni napačnim informacijam. Sodemann oporeka trditvam, da je verodostojnih informacij o virusu, bolezni in cepivih na voljo dovolj, oziroma predvsem temu, da te informacije takšne skupine dosežejo. »To niso ljudje, ki vsak večer gledajo poročila, a tudi če bi jih, jih ta sporočila ne bi prepričala, saj ne zaupajo naši družbi. In politiki tega preprosto nočejo razumeti,« pravi Sodemann, ki verjame, da je treba do takšnih ljudi najti oseben pristop, da je treba cepivo prinesti k njim, kajti oni ponj ne bodo prišli. »Že nekaj mesecev zato hodimo po mošejah, društvih in nakupovalnih centrih. Pri tem smo za pomoč zaprosili osebe, ki jim taki ljudje zaupajo. Imam ali temnopolta zdravnica, ki razloži, za kaj gre pri cepljenju, sta mnogo bolj učinkovita kot vladni nagovori,« trdi Sodemann in doda, da je pogosto od ene same osebe – frizerja, trenerja nogometa ali glave družine – odvisno, ali se bo cepila celotna ulica.