»Mnenje strokovne skupine je, da stojnice, ki ponujajo hrano in pijačo, niso dovoljene, ker prihaja do stika z velikim številom ljudi in je povečana možnost, da pride do prenosa okužbe,« je povedala Logarjeva. Ponekod po državi so v teh dneh novoletni sejmi že odprti, na njih pa so tudi stojnice s hrano in pijačo.

Logarjeva upa, da bo vlada mnenju strokovne skupine sledila. »Nihče ne bo prikrajšan, če ne bo spil kuhančka in pojedel hot doga na stojnici, če pa bo kdo od njegovih ali celo on ostal pred intenzivno enoto, ker ne bo dovolj bolniških postelj, pa bo to katastrofa,« je ponazorila.

Da se glede na razmere večina nagiba k prepovedi strežbe hrane in pijač na novoletnih sejmih, je za portal N1 potrdil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Vlada naj bi odlok o novoletnih sejmih sprejela danes na dopisni seji, veljati pa bi začel predvidoma v ponedeljek.

Logarjeva je sicer glede novoletnih sejmov novinarjem še povedala, da bodo morali biti ograjeni, ob vstopu pa razobešena jasna navodila glede gibanja. »Gibanje mora biti enosmerno, obiskovalci morajo nositi zaščitne maske in vzdrževati razdaljo ter izpolnjevati pogoj PCT,« je naštela.