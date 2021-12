Ministrstvo za kulturo je jutrišnji dan, ko praznujemo obletnico rojstva Franceta Prešerna, leta 2000 razglasilo za Ta veseli dan kulture. Tako tudi jutri kulturne ustanove po vsej državi, od javnih zavodov do kulturnih domov in knjižnic, pripravljajo različne (ter praviloma brezplačne) dogodke za obiskovalce vseh starosti. Iz obširne ponudbe jih lahko izpostavimo le nekaj.

Priložnost za zamudnike

V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) vabijo na ogled priložnostne razstave izbora pridobitev, s katerimi so letos obogatili svojo zbirko, med njimi sta tudi rokopisni zapuščini pesnika in prevajalca Tomaža Šalamuna ter novinarja in pisatelja Jožeta Hudečka. Pripravili bodo voden ogled Plečnikove palače, zamudniki pa se bodo še posebej razveselili amnestije: jutri bodo namreč vsem uporabnikom omogočili vračilo gradiva, ki mu je že potekel rok izposoje, brez plačila zamudnine ter stroškov opomina.

V Narodni galeriji bodo veseli dan kulture raztegnili na ves konec tedna: vse do nedelje si bo torej mogoče brezplačno ogledati stalno zbirko z več kot 600 umetninami, družine z osnovnošolskimi otroki se bodo lahko podale na samostojno raziskovalno igro Galerijske uganke, za vse, ki jih ne morejo obiskati, pa so pripravili tudi tri nove spletne razstave. Prost vstop bo imel Slovenski etnografski muzej, ki vabi v prenovljeno avlo, kjer bodo ponudili priložnostne predstavitve svojih zbirk. Tudi javnih vodstev ne bo manjkalo: v MSUM bodo denimo obiskovalce popeljali po razstavi Picasso: Črka v risbo, v Tehniškem muzeju Slovenije pa bodo pripravili voden ogled po razstavi Človek in hrana v začaranem krogu ter poseben program za otroke.