Na letalu, ki je včeraj poletelo z Brnika proti Španiji, je bilo 17 igralk, med njimi tudi poškodovani Amra Pandžić (koleno) in Elizabeth Omoregie (prst na roki in koleno), za kateri še ni jasno, ali bosta lahko pomagali soigralkam na uvodni tekmi proti Črni gori. Pravila tekmovanja, na katerem bo prvič v zgodovini nastopilo 32 reprezentanc, selektorjem uvodoma omogočajo prijavo 18 igralk, za vsako tekmo pa jih potem izberejo po 16. Med prvenstvom lahko vsaka reprezentanca opravi do pet menjav igralk iz prijavljene osemnajsterice s tistimi s širšega seznama. Adžić je kot 18. igralko prijavil Živo Čopi (Krka), ki bo na morebiten vpoklic čakala v domovini, prva v čakalni vrsti pa je Manca Jurič (Krim Mercator).

Kapetanka oslabljene slovenske zasedbe, ki bo bivala v Barceloni, tekme pa igrala v okoli 35 kilometrov oddaljenem Granollersu, bo še naprej Ana Gros. Članica ruskega kluba CSKA Moskva je v sedanjem igralskem kadru rekorderka tako po številu tekem (123, šesta na lestvici vseh časov) kot po doseženih golih (589, skupno tretja). »V naši skupini ni avtsajderja. Spet nismo imeli srečne roke pri žrebu in znova smo dobili najtežjo možno skupino, skupino smrti. A zaradi tega ne jočemo, saj ne moremo ničesar spremeniti. Dekleta si vedno želimo preboja v drugi del tekmovanja in tako bo tudi v Španiji. Če si ciljev ne bomo postavile visoko, potem je vse skupaj nesmiselno in smo se zaman zbrale in trenirale,« pravi 30-letna levoroka ostrostrelka Ana Gros.

Desna zunanja igralka je na tem položaju ostala brez pomoči izkušene Barbare Lazović, ki jo po operaciji strgane prednje križne vezi in meniskusa čaka zelo dolgo okrevanje. »Odsotnost Barbi je za nas velik udarec, velik hendikep. Je zelo izkušena in kakovostna, tako v obrambi kot v napadu, in jo bomo zelo pogrešale. A poškodbe so sestavni del športa, poleg tega pa se je tudi v preteklosti dogajalo, da smo pred tekmovanji ostale brez kakšne pomembne igralke. Mislim, da imamo igralke, ki lahko zakrpajo luknjo,« ocenjuje Grosova, ki je bila nedavno prav tako poškodovana (stegenska mišica) in dlje časa odsotna z igrišča. »Iz treninga v trening napredujem, prav pa sta mi prišli tudi pripravljalni tekmi s Hrvaško. Za treninge bi lahko bilo vedno več časa, a smo iz teh priprav izvlekli največ, kar smo lahko. Trenutno še nisem v vrhunski formi, tudi telesna pripravljenost ni na najvišji ravni, a gre ves čas na bolje.«

Dva skalpa svetovnih prvakinj Slovenija je na zadnjih dveh SP v prvem krogu premagala dve velesili, ki sta na tistem tekmovanju potem osvojili zlato kolajno: v Nemčiji 2017 je skalpirala Francijo (24:23), na Japonskem 2019 pa aktualno svetovno prvakinjo Nizozemsko (32:26). Danes bodo Slovenke prvenstvo odprle proti Črnogorkam, s katerimi v zgodovini SP še niso igrale, na dveh EP (Francija 2018, Danska 2020) pa so dvakrat izgubile. »Francija je vedno zelo močna, priložnost za preboj v drugi del pa bomo iskale proti Črni gori in Angoli. Obe sta premagljivi, a sočasno tudi zelo neugodni. Upam, da se nam bo končno vse 'poklopilo' in da bomo imele tudi nekaj športne sreče,« se nadeja Velenjčanka, ki se je po sedmih letih igranja v Franciji za Metz in Brest pred sezono odločila za selitev v Rusijo. Prva priložnost za pomembni točki v Granollersu bo že danes proti Črni gori, Slovenija pa je na svojih prejšnjih šestih SP kar zadnjih pet začela z zmago. »Na Črnogorke smo se pripravljali že od prvega dneva priprav, v zadnjih dneh pa še precej bolj intenzivno in konkretno. Čeprav bodo manjkale nekatere njihove izkušene igralke in dolgoletne nosilke igre, gre še vedno za zelo kakovostno in neugodno ekipo. Glede na prejšnja velika tekmovanja nimajo več tako dolge klopi, a gojijo poseben slog igre z dvema krožnima napadalkama, ki je precej nevsakdanji. Zato bo seveda treba biti še pozornejši in bolj zbran proti močnim tekmicam, ki imajo veliko željo po dokazovanju in zmagi. A si želim, da bi bila naša želja še večja,« pričakuje Grosova, ki se zaveda, da bi bila zmaga na uvodu odlična popotnica za nadaljevanje jubilejnega, 25. svetovnega prvenstva. Spored tekem Slovenije, danes ob 20.30: Slovenija – Črna gora, nedelja, 5. december, ob 18. uri: Slovenija – Francija, torek, 7. december, ob 18. uri: Slovenija – Angola.