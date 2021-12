Tabloid Mail on Sunday, ki je v lasti medijske skupine Associated Newspapers, se je v začetku tega leta pritožil na odločitev višjega sodišča v Londonu Marka, ki je tabloidu naložil, da na naslovnici objavi opravičilo in Meghan povrne sodne stroške v višini okoli 450.000 funtov (okoli 520.000 evrov).

Vojvodinja sussekška je izrazila upanje, da bo sodba opogumila druge, da bodo od tabloidnih časopisov zahtevali, da za svoje besede odgovarjajo in da bo spodbudila reforme. »To je zmaga ne le zame, ampak za vse, ki so se kdajkoli ustrašili, da bi se postavili za to, kar je prav,« je dejala v izjavi po izreku sodbe.

Tabloid je odlomke iz pisma objavil februarja 2019. Vojvodinja je tožbo proti Associated Newspapers vložila jeseni 2019. Izdajatelju tednika Mail on Sunday je očitala, da je z objavo odlomkov pisma kršil njeno pravico do zasebnosti in kršil njene avtorske pravice. V pismu je sicer prosila očeta, naj se ne pogovarja več s tabloidi in v intervjujih ne trosi laži o njej.

Harry in Meghan sta se lani spomladi odpovedala življenju na britanskem kraljevem dvoru. Naznanila sta, da želita biti finančno neodvisna, in se preselila v Kalifornijo. Februarja sta britansko kraljico Elizabeto II. obvestila, da se dokončno odpovedujeta kraljevim dolžnostim. Tako sta ostala brez kraljevih pokroviteljstev različnih organizacij, Harry pa tudi brez častnih vojaških položajev. Ukvarjata se z več projekti, tudi dobrodelnimi.