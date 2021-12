Smo tik pred začetkom smučarske sezone, ki se navadno začne s smučarskimi otvoritvami, ki so bile do epidemije sinonim za nepozabno druženje in zabavo na in ob smučiščih. Dejan Romih, lastnik podjetja MountVacation, ki opravlja spletni rezervacijski sistem za zimski turizem, je povedal, da letos že tradicionalno odpirajo smučarsko sezono z Ladies ski opening v Zell am See, ki so ga razpisali za termin med 9. in 12. decembrom.

Tradicionalni Ladies ski opening v Zell am See z bogatim programom je vsako leto gostil več kot 600 gostov, prav tako sta bila priljubljen Rock on the snow ski opening v Heiligenblutu z okoli 500 udeleženci ter ski opening, namenjen pretežno mladi populaciji, v Bad Kleinkirchheimu, s programom, ki se ga je udeležilo nekaj sto gostov. »Organizirali smo tudi nekaj odhodov za zaključene skupine 50–150 oseb v Francijo, Avstrijo in Dolomite ter številne individualne rezervacije za ljubitelje smučanja. Ocenjujemo, da smo v začetek sezone v letih brez epidemije pospremili blizu 4000 gostov,« se je upravičeno pohvalil Romih in dodal, da so lani, kljub odlični prodaji, zaradi epidemioloških razmer smučarsko prireditev, namenjeno ženskam, na koncu morali odpovedati.

»Zanimanje je bilo ogromno, saj imamo veliko stalnih udeležencev, vsako leto pa se pridružijo novi. Pred uvedbo PC-pogoja so bile zakupljene zmogljivosti (blizu 600 oseb) praktično razprodane. Zaradi uvedbe PC-pogoja nismo imeli množičnih odpovedi. Odjavilo se je le približno 10 odstotkov prijavljenih,« je povedal sogovornik in dodal, da popolno zaprtje javnega življenja, ki ga je uvedla Avstrija, zagotovo ni bilo pričakovano. »Ski opening bomo premaknili za en teden, na termin, ko naj bi se ukrepi iztekli. Realno pričakujemo osip gostov, saj je novi termin povezan s potrditvijo dopusta, organiziranjem varstva otrok in podobnimi logističnimi zapleti.«

Želijo si čarobne krogle

Kakšna bo situacija sredi decembra, ko naj bi se v Avstriji, Italiji in tudi pri nas odprla smučišča, si ne upa napovedati nihče. Kot je dejal Sešlar, bi si želeli imeti čarobno kroglo, ki vidi v prihodnost, in te informacije izvedeti pol leta prej. »Avstrija se je zaprla, kar nas je presenetilo in povzročilo precej stroškov, nejevolje potnikov in dodatnega dela s prestavljanjem terminom. V nedeljo, 21. novembra, so ponovno spremenili svojo odločitev in sedaj smučišča lahko obratujejo. Po zagotovilih avstrijske vlade naj bi zaprtje javnega življenja trajalo do 12. decembra 2021, vendar vidimo, da so določene namestitve svoja vrata zdaj zaprle do 24. decembra. Trenutno smo zelo previdni, kar zadeva rezervacije za Italijo in Francijo, saj se lahko vlade z danes na jutri odločijo za popolno zaprtje države oziroma lahko prepovejo ali otežijo (obvezna karantena) vstop potnikom iz določene države.«

Prav zato Romih vsem, ki še iščejo destinacijo za letošnjo smučarsko sezono, svetuje, da rezervacije opravijo prek turističnih agencij oziroma organizatorjev potovanj. »Pri paketih potrošnika varuje močnejši zakon o varstvu potrošnika in mu organizator potovanja mora vrniti plačano kupnino, če to potnik želi. Če pa nekdo rezervira le namestitev neposredno oziroma prek platform, kot je Booking.com in podobno, in vozovnico kupuje neposredno pri žičnicah, se lahko posamezni ponudnik odloči za izdajo dobroimetja,« je povedal in dodal, da sami letnih smučarskih vozovnic ne ponujajo in zato ne poznajo podrobno njihovih postopkov. »Slišimo pa, da bodo določena smučišča verjetno uvedla maksimalno število dnevnih uporabnikov smučišča, kar bi teoretično lahko pomenilo omejitev uporabe letnih vozovnic ali pa vsaj načrtovanje vnaprej.«