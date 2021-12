Glede na trenutne epidemiološke razmere si nihče ne upa napovedati, kakšna bo letošnja smučarska sezona. A najbolj vztrajni optimisti že odštevajo do prvih zavojev in odprtja smučarske sezone! Ne glede na to, ali spadate med ljubitelje »celca« ali jutranjih »rebrc«, je prav, da se na smučarsko sezono pripravite. Zato je zdaj tudi pravi čas, da pregledate vso smučarsko opremo in preverite, ali vam kaj manjka in kakšno je stanje.

Za nakup smučarskega čevlja si je treba vzeti čas Po nekaj sezonah smučarski čevlji ne zagotavljajo več takega oprijema noge kot na začetku in tako izgubijo svoje zmogljivosti. »Življenjska doba opreme je 100 smučarskih dni oziroma od 7 do 10 let, če na smuči stopiš trikrat na leto. Po tem čevelj ni več funkcionalen, tudi materiali niso več prožni, kot bi morali biti,« razloži Lojze Koleša, ki smo ga obiskali v trgovini, ki bi jo lahko brez težav prestavil v katero koli mondeno smučarsko središče na svetu. Čeprav Koleša nikoli ni bil del »belega cirkusa«, pove, da je na smuči prvič stopil pri šestih letih. Na Šentviškem, lokalnem hribu. Danes poleg smučanja rad sede tudi na motor. Čas za pogovor smo opravili po zaprtju trgovine, saj, kot prizna, imajo te dni veliko dela. V trgovini imajo že od septembra na zalogi vse modele in velikosti smučarskih čevljev. »Stranke, ki nas obiščejo, so se že navadile, da si za nakup novega smučarskega čevlja vzamejo čas. Prav tako se za obisk predhodno naročijo,« razkrije sogovornik in poudari, da so pri smučarski opremi čevlji najzahtevnejši nakup, ker predstavljajo neposreden stik z nogo, vsak smučar pa ima edinstveno stopalo. »Nakup pri nas traja od ene do dve uri. Popolnoma zapet čevelj moramo imeti na nogah vsaj 10 minut, saj se le tako razvijejo pravi občutki in lahko ocenimo ustreznost velikosti, širine in oblike,« razlaga sogovornik in ob kavi, ki jo spijemo v trgovini, prizna, da je bilo ohraniti bar znotraj trgovine pravilna odločitev celotne ekipe.

Specializirani tudi za odpravljanje težav Kajti med obiskom trgovine vam bo posebej za to usposobljena ekipa z bogato ponudbo, strokovno pomočjo, meritvami nog in možnostjo dodatnega preoblikovanja za prileganje po meri pomagala do vaših idealnih smučarskih čevljev. »Specializirani smo tudi za odpravljanje težav na kritičnih mestih, ki se pojavijo naknadno,« razkriva sogovornik, ki tistim, ki z nakupom nove opreme zaradi nejasne smučarske sezone še odlašajo, svetuje: »Menim, da je nakup nove opreme smotrn, saj bo drugo leto vse veliko dražje. Kot se zadnji dve leti dogaja pri kolesarjenju, bo naslednje leto kriza s smučarsko robo, prav tako z obutvijo za zunanje športne aktivnosti.« Koleša v podjetju ponuja svetovno priznane blagovne znamke, ki jim zaupamo na temelju dolgoletnih izkušenj. »Smučarija žal postaja vedno dražja. Tudi če več let smučate z istimi smučmi, je morda čas, da jih zamenjate, saj se robniki obrabijo, zaradi neustreznega vzdrževanja in shranjevanja so morda prekriti z rjo, drsna ploskev pa je zaradi stika z vsem, kar ni snežna podlaga, lahko precej dotrajana. Določene poškodbe, praske in vdolbine se lahko zgladi in odpravi na temeljitem servisu smuči, po določenem številu dni na snegu pa se življenjska doba tudi smučem enkrat izteče. A kot komentira Koleša, za nakup smuči ne potrebujete toliko časa kot za čevlje. »Ko se dogovorimo za znamko smuči, dorečemo, ali jih želite za kratke ali dolge zavoje in kako hitro jih potrebujete, potem je treba določiti samo še barvo,« razloži sogovornik, ki vsem polaga na srce, da si že zdaj nabrusite robnike in namažete drsno ploskev smuči ali pa jih odpeljete na servis. »Ko bo zapadel prvi sneg, verjemite, da ne boste edini, ki bo smuči nosil na servis.«