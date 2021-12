»Da so jaslice v Postojnski jami razglašene za eno najlepših božičnih podob na svetu, pove največ! Današnji čas je specifičen in morda bo prav zato doživljanje ob ogledu naše božične pravljice z živimi jaslicami toliko bolj intenzivno. Vsekakor pa želimo obiskovalcem zagotoviti varno okolje, zato je število vstopnic omejeno. Tako za ogled živih jaslic kot vseh drugih znamenitosti v parku Postojnska jama je mogoče izkoristiti turistične bone. Izpolnjevanje pogoja PCT je v trenutnih razmerah obvezno, zato dosledno upoštevamo vse ukrepe in omejitve,« pravi Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame. In dodaja, da jih zadnje čase pogosto sprašujejo, ali je ogled živih jaslic v jami primeren tudi za otroke. »Ogled je vsekakor primeren tudi za otroke, saj je dinamičen in zanimiv, vožnja z vlakcem pa upočasnjena in atraktivna.« du

Božična pravljica Postojnska jama z živimi jaslicami predstavlja eno najatraktivnejših božičnih doživetij na svetu. Več kot 100 lokalnih igralcev skupaj z vrhunskimi glasbeniki vsako leto pripravi čudovito božično predstavo globoko pod površjem. 16 prizorov iz biblijske zgodbe je postavljenih ob 5 kilometrov dolgi turistični poti, ki jo razsvetljuje 2100 barvnih luči. S tradicionalnim božičnim sejmom in fotografsko razstavo hkrati v prazničnem vzdušju zaživi celoten Park Postojnska jama. Čarobnih 90 minut odkrivanja pravljičnega podzemnega sveta je nepozabna izkušnja za vso družino.