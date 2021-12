Kao(s)landija in vsi njeni modreci

V deželi Kao(s)landija se je del državljanov – no, skoraj polovica – odločil, da pri vožnji ne bo pritiskal na zavore svojih vozil. Z jasnim in prepričljivim argumentom: pritiskanje na zavore je stvar vsakega posameznika, država nima pravice, da prometne udeležence sili, da v nevarnih okoliščinah – recimo pri neprevidnem pešcu ali vozilu, ki vozi po napačni strani ceste – pritisnejo na bremzo. To je poseg v svobodno voljo, v zasebnost, v intimo in zato je treba vsako tako prisilo države zavrniti z vsemi sredstvi. Prebivalci Kao(s)landije so dovolj načitani, da vedo, da je pritiskanje na zavoro ob nevarnostih hudo nevarno. Ha, poznajo oni to industrijo: v avtomobile brez njihove vednosti vgrajujejo motilce koncentracije pa razne čipe v podvozje, zaradi česar potem človek pritisne na zavoro ravno tedaj, ko hoče pogledati na telefon. Zavora prime ali pa ne prime. In nesreča je tu…