Divji v srcu

Mr. Morgen je bil naziv za hrvaškega pevca Iva Robića, ki je pel tudi v nemščini in zaslovel s pesmijo Morgen. Bil je ljubljenec generacije, ki je danes v pokoju in predstavlja večinsko prebivalstvo Novega Zagreba, načrtovanega po drugi svetovni vojni v značilnem socialističnem slogu modernizma. V enem izmed takšnih blokov, imenovanem konzerva, ima svoj studio tudi hrvaški stripar in oblikovalec Igor Hofbauer (1974). Zelo dobro pozna upokojence in ker riše večinoma ponoči, se prepušča domišljiji o tem, kaj bi lahko njegovi sosedi počeli v nočnih urah sredi Novega Zagreba. Mr. Morgen (2016) obsega deset zgodb in je homagge tem ljudem in delu mesta, v katerem je odraščal. Sodelavci Stripburgerja so izbrali nekaj strani iz stripa Mr. Morgen in jih razstavili v galeriji Alkatraz, kjer lahko vidimo njegovo značilno estetiko: ilustrativnost risbe, ki se napaja s pop estetiko šestdesetih let in vsebuje reference na (znanstvenofantastične) filme iz petdesetih let, zgoščenost pripovedi, spajanje prizorov, simbolne barve sive in črno-bele z ekspresivnimi rdečimi vložki, globino prostora, mnoštvo bizarnih likov, tudi ljudi-živali, morbidne scene, socialno problematiko, razredni boj in interpretacijo zvezdništva…