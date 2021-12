Rivalstva (38. del): Vladimir Visocki, antisovjetski izmeček

V Sovjetski zvezi je pop glasba delovala izrazito znotraj državnih struktur, največja popularnoglasbena zvezda države pa je bila Alja Pugačova, ki je v karieri prodala več kot 250 milijonov plošč, kar jo globalno uvršča ob bok izvajalcem, kot sta skupini Queen in Rolling Stones. A na zahodu je bil vseeno bolj vpliven in znan Vladimir Visocki, pesnik in kantavtor s kitaro.