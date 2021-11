Dejstva

‘Informativni program TV Slovenija se nahaja v resni krizi. Večini oddaj že leta pada gledanost, samo Dnevnik in Odmevi so od leta 2003 izgubili kar 250.000 ali polovico nekoč zvestih gledalcev. Zato smo se odločili za spremembe programa in se zgledujemo po oddajah najuspešnejših javnih televizij, kot so BBC, ZDF in ORF. Žal nam je, da del zaposlenih na TV Slovenija nasprotuje vsem predlaganim spremembam (...). Torej na eni strani množično izgubljamo gledalce, na drugi strani nas pozivajo, naj ne ukrepamo. Mi se s tem ne strinjamo in menimo, da smo dolžni upoštevati predvsem želje in interese gledalcev, ki kot davkoplačevalci financirajo naš program.«