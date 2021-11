Kako pripovedovanje rešuje življenja

Nedavno je v slovenščini izšel prvi integralni prevod Tisoč in ene noči, ki sta ga pripravila prevajalca Mohsen Alhady in Margit P. Alhady. Zajetnega projekta so se v obliki luksuzne in bibliofilske izdaje lotili pri Založbi Maksa Viktorja.