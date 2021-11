Na kongresu Mednarodne rokometne zveze (IHF) oktobra 2018 v Dohi je Španija dobila gostiteljstvo tekmovanja, na katerem bo prvič v zgodovini nastopilo kar 32 reprezentanc. Te so bile na osnovi žreba razdeljene v osem skupin s po štirimi reprezentancami, v drugi del SP napredujejo po tri najboljše, zadnjeuvrščene pa bodo igrale v tolažilnem predsedniškem pokalu za razvrstitev od 25. do 32. mesta. V glavnem delu bo 24 reprezentanc tvorilo štiri nove skupine (križajo se po sistemu A-B, C-D, E-F in G-H), v četrtfinale, ki bo 14. in 15. decembra, napredujeta po dve najboljši iz vsake. Dva dni kasneje bosta polfinalni tekmi, dvoboja za tretje in prvo mesto pa v nedeljo, 19. decembra.

Sklepni del le v Granollersu Tekme jubilejnega, 25. SP (prvo je bilo leta 1957 v Jugoslaviji) bodo gostila štiri španska mesta: Granollers, Lliria, Castello in Torrevieja, v prvem delu pa bo vsako gostilo po dve skupini. Skupna zmogljivost dvoran je 19.648 gledalcev: največja je v Granollersu (5685), sledijo pa ji tiste v Castellu (5263), Torrevieji (4500) in Llirii (4200). Glavni del s štirimi skupinami bodo gostili Granollers (dve skupini), Castello in Torrevieja (po eno), Lliria pa predsedniški pokal. Sklepni del – od četrtfinala do finala – bo potekal v Granollersu, ki ima tako moški kot ženski rokometni klub, oba pa igrata v prvi španski ligi. Le kot zanimivost: za klub, ki je 10-kratni prvak Španije (nazadnje v sezoni 1973/74), sta nekoč igrala tudi zadnja dva selektorja moške reprezentance Slovenije Veselin Vujović (1993–1995) in Ljubomir Vranješ (1999–2001). V Španiji bodo naslov svetovnih prvakinj z Japonske 2019 branile Nizozemke, ki so takrat – po eni srebrni in bronasti – osvojile prvo zlato kolajno na svetovni ravni, v finalu pa so premagale prav tokratne gostiteljice Španke s 30:29. Nizozemke so med letoma 2015 in 2019 na petih zaporednih evropskih in svetovnih prvenstvih osvojile pet kolajn (eno zlato, po dve srebrni in bronasti), na zadnjih dveh velikih tekmovanjih pa so ostale brez odličja: na EP 2020 so bile šeste, na OI 2020 pa pete. Nizozemski selektor, 38-letni Francoz Emmanuel Mayonnade, ki je reprezentanco iz dežele tulipanov in mlinov na veter popeljal do zlata na Japonskem 2019, se po izteku pogodbe ni strinjal z novimi pogoji sodelovanja z nizozemsko rokometno zvezo. Zato je septembra letos tudi nepreklicno odstopil s položaja.